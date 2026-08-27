América, Rayados, Toluca o León: quién tiene más títulos de Leagues Cup

A días de que se dispute el gran paso a la final de la competencia internacional, conoce quién gana en las vitrinas.

Las semifinales de la Leagues Cup 2026 ya quedaron completamente definidas. Toluca, León, Rayados y América superaron con éxito la ronda anterior y se metieron de lleno en la pelea directa por la gloria máxima de este torneo continental.

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León: único ganador de la Leagues Cup

Dentro de este selecto grupo de cuatro semifinalistas, solamente un club sabe perfectamente lo que significa alzar este trofeo en sus manos. León es la única institución que ya probó la victoria en esta competencia tras consagrarse de manera oficial en la edición celebrada durante el año 2021.

En aquella histórica velada, los Panzas Verdes derrotaron con un emocionante 3-2 a Seattle Sounders en la gran final disputada sobre el césped de Las Vegas. Ese triunfo ubica al conjunto de Guanajuato en una posición de privilegio absoluto como el único equipo de la llave que posee antecedentes dorados en este certamen.

León fue el único campeón de los semifinalistas de las Leagues Cup. (GETTY IMAGES)

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Por la otra vereda, América, Monterrey y Toluca afrontan esta fase con la misión clara de inaugurar su palmarés en esta copa. A pesar de que las tres instituciones presumen vitrinas repletas de trofeos tanto del ámbito nacional como internacional, ninguna de ellas logró coronarse en este certamen binacional hasta la fecha.

Con este panorama tan marcado, León buscará apelar a su mística para abrochar su segunda estrella en la historia del torneo. En tanto, sus tres competidores intentarán romper con esa hegemonía para levantar el trofeo por primera vez y grabar su nombre en el listado oficial de campeones.

En síntesis

Toluca, León, Rayados y América clasificaron a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

clasificaron a las semifinales de la Leagues Cup 2026. León es el único semifinalista que ya fue campeón tras ganarle a Seattle en 2021.

es el único semifinalista que ya fue campeón tras ganarle a Seattle en 2021. América, Monterrey y Toluca buscan ganar el título por primera vez en su historia.