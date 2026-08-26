Se confirmó el segundo duelo de la próxima fase del certamen y tendrá a dos mexicanos en escena.

¡Habemus partidazo! El desarrollo de la Leagues Cup 2026 dejó conformado un enfrentamiento espectacular que nadie querrá perderse en las semifinales del torneo. Toluca y León se medirán frente a frente en un choque de equipos mexicanos, entre el último campeón internacional y el club de mejor actualidad del país.

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¿Cómo clasificaron Toluca y León a la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Los ‘Diablos Rojos’ sacaron pasaje a esta instancia de la competencia gracias a dejar en el camino a Austin FC en cuartos de final, al derrotarlos en Nueva Jersey. Los dirigidos por Antonio Mohamed venían de golear a Seattle Sounders, de perder ante Los Ángeles FC y de superar a Dallas FC en la primera ronda.

Mientras tanto, ‘La Fiera’ obtuvo su boleto a esta etapa del certamen después de eliminar a Real Salt Lake en los cuartos de final, al ganarles en Commerce City. El conjunto de Javier Gandolfi llegaban tras derrotar por la mínima a Nashville SC, de superar a Orlando City y de vencer a Inter Miami en la fase de liga.

Toluca o León, sólo uno pasará de fase [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

El cruce entre escarlatas y esmeraldas se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de septiembre, exactamente dentro de una semana, tal indica el reglamento del torneo. El horario todavía no está definido y se programará en el día de mañana, en una reunión entre la organización y las autoridades de cada uno de los clubes.

¿Dónde juegan Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

El encuentro entre los equipos de Mohamed y Pandolfi se celebrará en un estadio neutral a confirmar en Estados Unidos. Tal indica la normativa del certamen, no puede haber localías en México, aquella solo fue una excepción de la primera fase. El resto de esta edición se juega completa en suelo norteamericano, y la sede se anunciará en breve.

¿Qué canal transmitirá Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

El partido entre los ‘Diablos Rojos’ y ‘La Fiera’ se podrá sintonizar a lo largo y ancho de México, en forma exclusiva, a través de la plataforma oficial de Apple TV. Por su parte, en Estados Unidos este choque decisivo contará con la transmisión de la misma pantalla, que pasará el juego para todo el continente.

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¿Cómo está el historial de Toluca vs. León previo a la Leagues Cup 2026?

En la antesala de la semifinal, hay paridad total entre los dos contrincantes de esta serie eliminatoria: ninguno lleva la ventaja en la historial de enfrentamientos. Toluca ganó 12 veces, León ganó 12 veces y empataron 10 veces, a lo largo de los 34 cruces que los tuvieron mano a mano. Escarlatas marcaron 60 goles y esmeraldas, 61.