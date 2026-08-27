Mientras Brian Rodríguez gana 1,9 millones, el salario de Raphael Veiga en América

El brasileño pasa por un gran presente futbolístico en el equipo mexicano a meses de su llegada y este es el salario que percibe al año.

América atraviesa un gran presente y se consolida como uno de los equipos más fuertes de la temporada. Las Águilas son líderes de la Liga MX y también se encuentran en las semifinales de la Leagues Cup, en un arranque que ilusiona a toda su afición desde la llegada de Guillermo Almada al banquillo.

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¿Y este dulce? 🍬



Quién más si no es nuestro RAYITOOOOOOO ⚡️ pic.twitter.com/uTzys2Stde — Club América (@ClubAmerica) August 27, 2026

El conjunto azulcrema aparece como uno de los grandes candidatos a ganarlo todo. Por ahora se mantiene invicto y ha mostrado una importante mejoría con respecto a lo que se venía observando anteriormente, con un equipo mucho más protagonista.

Uno de los jugadores más criticados por la afición había sido Raphael Veiga. El brasileño llegó procedente de Palmeiras con grandes expectativas, pero durante sus primeros partidos no estaba logrando mostrar su mejor versión ni el nivel que había llevado a las Águilas a apostar fuerte por su incorporación.

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Sin embargo, Veiga fue adaptándose poco a poco y actualmente se convirtió en una pieza clave dentro del equipo de Almada. Con goles y asistencias, el mediocampista brasileño comenzó a ganar protagonismo y a responder dentro de la cancha.

Brian Rodríguez gana 1,9 millones: el salario de Raphael Veiga

Mientras Brian Rodríguez percibe un salario cercano a los 1,9 millones de dólares por año, Raphael Veiga tendría ingresos considerablemente superiores. Según TV Azteca, el futbolista brasileño gana alrededor de 3,5 millones de dólares anuales con América.

En sintesis

Guillermo Almada mantiene al América invicto, líder de Liga MX y clasificado a semifinales.

mantiene al América invicto, líder de Liga MX y clasificado a semifinales. Raphael Veiga percibe un sueldo anual de 3,5 millones de dólares en América.

percibe un sueldo anual de 3,5 millones de dólares en América. Brian Rodríguez gana un salario cercano a los 1,9 millones de dólares por año.