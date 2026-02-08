Es tendencia:
¡No es solo Vinicius Lima! América negocia para sumar otro futbolista de Fluminense

Las Águilas tiene en carpeta otro futbolista del conjunto de Rio de Janeiro además del mediocentro Vinicius Lima.

Por Agustín Zabaleta

© Getty ImagesAmérica tiene en carpeta otro jugador de Fluminense además de Vinicius Lima

La ventana de transferencias de la Liga MX entra en su etapa final y las directivas, junto a los directores técnicos, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Uno de los equipos que busca cerrar fichajes hasta último momento es América, que en los últimos días avanzó por un futbolista de Sudamérica. Se trata del volante Vinicius Lima, brasileño de 29 años que se desempeña en Fluminense de Brasil.

Sin embargo, más allá del poder cerrar a este jugador, el cuadro azulcrema tiene en carpeta a otro jugador del Flu para sumar ahora mismo. Acorde a la información del periodista César Luis Merlo, se trata de Gabriel Fuentes, lateral izquierdo colombiano de 29 años.

Así lo manifestó el comunicador para Súper Deportivo: “Club América tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Gabriel Fuentes, actual jugador de Fluminense. Ya se discuten los últimos aspectos para cerrar el préstamo por un año y con opción de compra“.

Si se concreta esta nueva adquisición, serían tres futbolistas que arribarían desde el Brasileirao en este mismo mercado de pases. A estos dos jugadores del cuadro de Rio de Janeiro hay que sumarle el fichaje de Raphael Veiga que arribó desde Palmeiras.

¿Cómo está siendo el ciclo de Gabriel Fuentes en Fluminense?

Desde su arribo a mediados de 2024, el jugador ha sido parte de 34 compromisos con el Tricolor Carioca, siendo titular en 26 de ellos. No marcó goles pero si realizó 5 asistencias. En México el jugador buscará la continuidad que no pudo coneseguir en Brasil.

En síntesis

  • El volante brasileño Vinicius Lima, de 29 años, es pretendido como refuerzo por el América.
  • El club negocia el préstamo por un año con opción de compra de Gabriel Fuentes.
  • El mercado de fichajes de la Liga MX finaliza este lunes 9 de febrero.
