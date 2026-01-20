Es tendencia:
¡No es Víctor Dávila! Confirman al “sacrificado” del Club América para poder cerrar el fichaje bomba

Este sería el jugador que América dejaría ir si quiere fichar a un nuevo extranjero.

Por Marilyn Rebollo

El sacrificado del Club América para el Clausura 2026
© Getty ImagesEl sacrificado del Club América para el Clausura 2026

En las últimas horas, después de que el Club América hubiera empatado ante Pachuca y André Jardine diera a conocer que sí hay interés por un nuevo refuerzo, han estado circulando varios nombres de los jugadores que podrían llegar. Fue el mismo César Luis Merlo quien mencionó que era un “tapado” y que lo estaban manejando con mucha calma.

Ante ello, desde Brasil han soltado los nombres, pero hasta el momento ninguno ha sido confirmado. El tema es que sucede lo mismo con el posible elemento que dejaría su lugar para que puedan registrar a este volante que le dejaría vacante el espacio de No Formado en México, por lo que el nuevo elemento que sonó llamó la atención.

Y es que desde el torneo anterior se especulaba que junto con Igor Lichnovsky se iría Víctor Dávila, ya que ambos chilenos no estaban siendo lo que necesitaba André Jardine. Pero el estratega sorprendió con el jugador en la alineación titular del pasado domingo ante los Tuzos y eso dejó en claro no sería el “sacrificado” en esta operación.

El sacrificado del Club América

Pese a que no dio el resultado que querían en ese duelo, seguirá siendo de la confianza de Jardine. Es por ello que de acuerdo con información de medios en Tijuana, se ha revelado que Raúl Zúñiga es el jugador que ya no entra en planes del equipo, por lo que ya se le habría notificado que le buscarían equipo o que volvería con el conjunto fronterizo.

Cabe mencionar que es sólo un semestre el que lleva en la escuadra azulcrema, pero no ha sido clave para los goles, que fue la razón por la cual lo trajeron. A esto se le suma que el periodista Julio Ibáñez confirmó que en estos días se estaría confirmando una salida del equipo y la llegada de este nuevo refuerzo, por lo que no sorprendería que fuera el exjugador de Xolos.

En síntesis

  • El delantero Raúl Zúñiga dejará el Club América tras no entrar en planes de Jardine.
  • El atacante Víctor Dávila se mantendrá en el equipo tras ser titular frente al Pachuca.
  • El club notificó a Raúl Zúñiga que buscarán su salida o regreso a los Xolos.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
