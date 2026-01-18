Este domingo el Club América jugará la Jornada 3 del Clausura 2026 tras no poder conseguir ninguna victoria anterior. Un empate ante Tijuana y una derrota ante Atlético de San Luis pone en problemas al equipo de André Jardine. El hecho de no poder dar de alta jugadores por las plazas de No Formados en México ha sido un problema real.

En los próximos días se ha revelado que el equipo va por un último fichaje, pero la permanencia de Víctor Dávila en el club ha impedido que busquen concretar este refuerzo. Entre los nombres están el posible regreso de Julián Quiñones y la vuelta de Leonardo Fernández en la Liga MX, pero hasta el momento se mantiene “tapado”.

¿A dónde se iría Víctor Dávila?

Sin embargo, este fin de semana se filtró la noticia que los americanistas han estado esperando y es que la directiva podría liberar esta plaza de extranjero con el extremo chileno. De acuerdo con la información de Ekrem Konur y de Territorio MLS, el Esporte Clube Vitória habría negociado el posible fichaje del jugador de las Águilas.

El conjunto brasileño estaría interesado en él y de acuerdo con la misma fuente habrían solicitado al jugador un año de préstamo con opción a compra. Hasta el momento no se ha dado una respuesta a ello, pero todo iría por buen camino. Ahora sólo faltaría una situación que es de suma importancia para que se llegue a un acuerdo.

¿Qué hace falta para el fichaje?

Según la misma fuente, lo único que se necesita aquí es el visto bueno de Dávila, si el futbolista se quiere ir le abrirían las puertas, pero hay que mencionar que hasta hace unas semanas se reveló que el futbolista no tenía intención de irse de la escuadra, por lo que ahora todo depende de lo que pueda resolver por el tema del salario que percibe en América.

En síntesis

