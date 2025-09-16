Vélez Sarsfield, último campeón del futbol argentino, afrontará este martes una nueva cita con la historia: abrirá los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ni más ni menos que ante Racing Club, último campeón internacional argentino. Un choque de clubes tradicionales pero que tendrán que eliminarse entre sí en esta ronda.

El ‘Fortín’ llega un tanto mejor que la ‘Academia’, habiendo conseguido el título de la Supercopa Argentina hace un par de semanas y con un invicto de mes y medio. Sin embargo, su oponente será de temer en estas instancias: la ‘Academia’ no perdió ningún mata-mata desde la llegada de Gustavo Costas a su dirección técnica, y quiere sostener la racha.

Para este encuentro, ambos equipos pondrán lo mejor que tienen a disposición. Y en el caso del conjunto local, fanáticos de la Liga MX se han sorprendido por las ausencias de los dos chilenos con pasado en México que tiene Vélez Sarsfield en su plantilla: Claudio Baeza y Diego Valdés, que aparecen en el banco de suplentes de la V azulada.

En el caso de Claudio Baeza, su salida del equipo tiene que ver con que ha ‘perdido’ el puesto con el capitán Agustín Bouzat, referente del equipo de Liniers. Si bien el ex Toluca está muy bien considerado por el técnico Guillermo Barros Schelotto, hoy el titular como único pivote es quien porta el gafete, y seguramente entre en el complemento.

Claudio Baeza, ex Toluca y actualmente en Vélez [Foto: Getty]

Por la parte de Diego Valdés, el talentoso mediocampista ofensivo no comenzará el partido dado que no tiene aún ritmo futbolístico suficiente como para ser titular en un juego de estas características. Luego de una extensa lesión se ha recuperado y hoy está óptimo al ciento por ciento, pero todavía no ha debutado en Vélez, y por ello deberá esperar.

Diego Valdés, ex América y actualmente en Vélez [Foto: Getty]

Desafortunadamente para el ‘Fortín’, tendrá también la baja crucial de su goleador: Braian Romero no jugará ante Racing dado que padece una lesión muscular (desgarro de 3 milímetros), que le impide ser tenido en cuenta para este encuentro de ida. El centrodelantero hará todo lo posible para llegar a la revancha de la próxima semana en Avellaneda.

Bajo estas circunstancias, la alineación confirmada de Vélez Sarsfield para recibir a Racing Club saldrá al campo de juego de la siguiente manera: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca.

El partido Vélez Sarsfield vs. Racing se llevará a cabo HOY martes 16 de septiembre, desde el Estadio José Amalfitani, a partir de las 16.00 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será transmitido en suelo mexicano por ESPN 2 y Disney+ Premium.