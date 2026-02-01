Es tendencia:
Club América

Pelea por un lugar con Luis Ángel Malagón y tuvo un grave error que le podría costar el puesto

Era la opción del Club América para la Liguilla y ahora hay duda por un error que tuvo.

Por Marilyn Rebollo

Grave error de portero que pelea con lugar con Malagón
© Getty ImagesGrave error de portero que pelea con lugar con Malagón

Luis Ángel Malagón es un arquero que se ha ganado la confianza total de André Jardine, por lo que el segundo al mando es Rodolfo Cota. Sin embargo, debido a los llamados para el Mundial, no contará con el primero para la Liguilla de América y es ahí donde debe haber un tercer arquero y el registrado en la Liga MX es precisamente Fernando Tapia.

El guardameta mexicano formado en el equipo azulcrema no había tenido cabida y se fue a Tigres sin tampoco tener el éxito. De esta manera, ahora sería la opción para la ausencia de Malagón y quedaría como el segundo arquero. El problema es que aunque se le ha celebrado lo bien que lo ha hecho en otras ocasiones, ahora sí quedó a deber.

Grave error de Fernando Tapia

Y es que por el momento está como el guardameta del conjunto de la Sub 21 quienes el día de ayer jugaron su duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX, el equipo azulcrema ya tenía la ventaja en el marcador desde el minuto 36 con una anotación de Diego Reyes, pero luego al 70 se dio el 1-1 con el que terminó el juego, en un duelo desafortunado para Tapia.

Leonardo Becerra hizo un disparo de larga distancia hacia la portería, sin embargo el balón no iba a una velocidad alta y con impacto, pero fue ahí donde el arquero azulcrema “ayudó” y es que en un intento de agarrar el balón con ambas manos, la pelota se le fue por un lado y terminó con la anotación de los rivales.

De esta manera, perdieron un par de puntos importantes que le hubieran permitido a la escuadra llegar hasta el lugar 8 de la tabla y meterse en esa zona de clasificación. Ante ello, el arquero fue evidenciado, pero suelen ocurrir errores así, por lo que es muy seguro que trabajen en ello con rumbo a una posible suplencia en Liguilla, aunque esto no es la primera vez que le pasa.

Video: el grave error de Fernando Tapia, portero de Tigres UANL, que le regaló el gol a Pumas UNAM

Video: el grave error de Fernando Tapia, portero de Tigres UANL, que le regaló el gol a Pumas UNAM

En síntesis

  • Fernando Tapia será el segundo arquero del América ante la ausencia de Malagón por el Mundial.
  • Tapia cometió un error que permitió el empate 1-1 en el partido de la Sub 21.
  • El portero falló al intentar sujetar un disparo de Leonardo Becerra durante la Jornada 4.
