Luis Ángel Malagón es un arquero que se ha ganado la confianza total de André Jardine, por lo que el segundo al mando es Rodolfo Cota. Sin embargo, debido a los llamados para el Mundial, no contará con el primero para la Liguilla de América y es ahí donde debe haber un tercer arquero y el registrado en la Liga MX es precisamente Fernando Tapia.

El guardameta mexicano formado en el equipo azulcrema no había tenido cabida y se fue a Tigres sin tampoco tener el éxito. De esta manera, ahora sería la opción para la ausencia de Malagón y quedaría como el segundo arquero. El problema es que aunque se le ha celebrado lo bien que lo ha hecho en otras ocasiones, ahora sí quedó a deber.

Grave error de Fernando Tapia

Y es que por el momento está como el guardameta del conjunto de la Sub 21 quienes el día de ayer jugaron su duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX, el equipo azulcrema ya tenía la ventaja en el marcador desde el minuto 36 con una anotación de Diego Reyes, pero luego al 70 se dio el 1-1 con el que terminó el juego, en un duelo desafortunado para Tapia.

Leonardo Becerra hizo un disparo de larga distancia hacia la portería, sin embargo el balón no iba a una velocidad alta y con impacto, pero fue ahí donde el arquero azulcrema “ayudó” y es que en un intento de agarrar el balón con ambas manos, la pelota se le fue por un lado y terminó con la anotación de los rivales.

De esta manera, perdieron un par de puntos importantes que le hubieran permitido a la escuadra llegar hasta el lugar 8 de la tabla y meterse en esa zona de clasificación. Ante ello, el arquero fue evidenciado, pero suelen ocurrir errores así, por lo que es muy seguro que trabajen en ello con rumbo a una posible suplencia en Liguilla, aunque esto no es la primera vez que le pasa.

