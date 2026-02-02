Fue el 21 de noviembre de 2022 la última vez que la NFL realizó un juego en el Estadio Azteca. En esa ocasión los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals. Esta había sido la cuarta edición de estos encuentros desde 2005 cuando se dio paso a estos eventos de futbol americano y ahora estarían volviendo al reciente Estadio Banorte.

Regresa la NFL a México

Hay que recordar que con la reestructuración del lugar para el Mundial 2026 hubo muchos cambios, por lo que uno de ellos fue la falta de estos encuentros. Sin embargo, en esa última edición de todas las que se habían llevado a cabo había sido la que mejor entrada tuvo con más de 78 mil asistentes, por lo que era un buen espectáculo.

De acuerdo con Grupo Ollamani, habrá tres años consecutivos en los que se llevarán a cabo estos encuentros a partir del 2026, por lo que los duelos de la temporada regular que se decidan serán traídos a este recinto para que la afición que gusta de la NFL pueda llegar y tenga la oportunidad de ver más de cerca a sus equipos.

De igual manera, el mismo comunicado que comparten da a conocer que los derechos de transmisión se extienden en Televisa/Univisión, con la idea de extender el deporte en el país. Además, hay que destacar que con las mejoras que se le han hecho al recinto, lo ideal es que tenga más eventos masivos de este tipo.

¿Inconforme el americanismo?

El problema es que algunos aficionados del Club América han compartido su desacuerdo por el tema de eventos en el estadio, ya que muchas veces los campos quedan con algunas secuelas. Sin embargo, falta ver cómo terminan las mejoras del Estadio Banorte en su totalidad para saber si habrá o no consecuencias en ello.

En síntesis

La NFL regresará a México en diciembre de 2026 tras una ausencia de cuatro años.

regresará a México en tras una ausencia de cuatro años. El acuerdo con Grupo Ollamani garantiza partidos de temporada regular en 2026, 2027 y 2028.

garantiza partidos de temporada regular en 2026, 2027 y 2028. TelevisaUnivision extendió sus derechos de transmisión para emitir los encuentros.

