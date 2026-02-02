Luego de la situación que vivió el Real Madrid en la Champions League que después de haber conseguido su clasificación a los Octavos de Final por mantenerse en los primeros ocho lugares que tendrían el pase directo, tras una derrota ante el Benfica en el último juego de la ronda quedaron fuera y ahora están en los Play-offs.

Lamentablemente, un partido después el equipo se quedó sin Jude Bellingham y es que ante el Rayo Vallecano, los blancos sufrieron su sensible baja, luego de que sufriera una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, de acuerdo con la información de DSports. Esto determinó que el futbolista sería baja del conjunto.

Lo malo de esta situación es que la misma fuente señala que estaría un mes fuera de la plantilla. Álvaro Arbeloa tendrá que hacer modificaciones para no contemplar a Jude a lo largo de los partidos que ciertamente que serían todos los del mes de febrero y poco más de marzo, ante ello, lo que preocupa son los de la Champions.

¿Se perderá los juegos ante Benfica?

Y es que si el duelo se les complicó en aquella ocasión se vienen dos enfrentamientos ante el mismo rival el 17 de febrero en casa del rival y la vuelta en el Santiago Bernabéu el 25 de febrero. Si bien para estos duelos aún hay tiempo, si la recuperación tarda lo que se está mencionando, seguramente no esté disponible para ellos.

Si se considera una fecha estimada, Jude estaría de vuelta con el equipo para su partido del 1 de marzo ante el Getafe o incluso se iría hasta el 8 del mismo mes, para una mayor seguridad ante el Celta de Vigo. Por el momento se espera que vaya viéndose una evolución del jugador para que de esa manera se estime con mayor exactitud.

En síntesis