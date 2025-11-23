El América se prepara para enfrentar en los próximos días a Rayados por los cuartos de final del Apertura 2025. Después de ser tricampeón, Toluca le quitó la posibilidad de sumar una estrella más y el equipo de André Jardine quiere volver a celebrar.

Por su parte, Richard Sánchez dejó el club de Coapa en marzo de este año con la intención de tener más regularidad. Si bien fue un jugador importante en el América, nunca fue un titular fijo. Es por eso que el paraguayo tomó la decisión de fichar por Racing Club de Avellaneda.

Sin embargo, a Richard Sánchez las cosas no le están saliendo como lo planeaba y el ‘Cachorro’ ha jugado muy poco en Argentina. Por esta razón, y de acuerdo a lo revelado por el comunicador Jonatan Peña, el paraguayo estaría arrepentido de haberse ido del América.

El periodista aseguró que habló con el entorno del paraguayo y que el ‘Cachorro’ no vería con malos ojos regresar al América. Sin embargo, cabe recordar que Racing compró el 100% de la ficha de Richard Sánchez por aproximadamente 3 millones de dólares.

Richard Sánchez quiere volver al América (Getty Images)

Por lo tanto, y más allá de que hasta el momento fue muy poco utilizado por el entrenador Gustavo Costas, Racing no se desprendería del centrocampista así como si nada sin recibir dinero considerando que el club argentino invirtió un dinero importante por el paraguayo.

Los números de Richard Sánchez en Racing

Desde su llegada en marzo de este año, Richard Sánchez solo disputó 13 partidos con Racing y en 7 de ellos fue titular. Es un número muy bajo porque La Academia afrontó 40 encuentros en total desde que el paraguayo firmó con el equipo argentino.

Richard Sánchez fue tricampeón con el América y en Racing no se ha encontrado consigo mismo. Si su presente no cambia en los próximos meses, el ‘Cachorro’ corre peligro de perderse el Mundial 2026 con Paraguay y está por verse si continúa en Argentina el año próximo.

