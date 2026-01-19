En los últimos días, el nombre de Ralph Orquín ha estado sonando mucho en el Club América, aunque regresó de su préstamo en el Apertura 2025, André Jardine no lo ha considerado como su primera opción en la lateral por izquierda. Es por ello que se dio a conocer el rumor de que el futbolista estaba en la órbita de Toluca.

Después de revelarse esa información, las cosas con el futbolista habrían cambiado y es que ahora tomando en cuenta lo que se venía en este semestre con los préstamos de jugadores con sus selecciones, decidieron desde el América que querían renovarlo, pero ya no quiso y de acuerdo con RG La Deportiva, el interés por él salió ahora desde Tigres.

Luego de la lesión de Marco Farfán, la búsqueda se intensificó para que se hicieran de los servicios de Ralph, pero al parecer ese no era su objetivo, sino que con esta información el jugador decidió incluso cambiar de agencia y ahora con su nuevo agente buscaron otras alternativas para poder realizar uno de sus mayores sueños.

¿Por qué Orquín no va con Tigres ni con América?

De acuerdo con Julio Ibáñez de TUDN, el canterano azulcrema ya no quiere renovar con las Águilas y esto porque su nuevo representante, Gerardo Sánchez, le habría prometido que en caso de no hacerlo, intentará buscarle una salida a Europa, algo que ha estado en los sueños de Orquín desde que ha estado con el equipo.

¿Culpa del América?

Hay que recordar que Ralph ha estado dando vueltas en algunos de los clubes de la Liga MX y no ha tenido las oportunidades en el Nido, si bien la decisión parece un poco apresurada por el hecho de que un agente quiere venderle una supuesta idea, la verdad es que tampoco ha tenido claridad con su actual escuadra que desde un principio no le dio lo necesario para renovar.

En síntesis

Ralph Orquín rechazó renovar contrato con el Club América para buscar una salida al fútbol de Europa .

rechazó renovar contrato con el Club América para buscar una salida al fútbol de . Gerardo Sánchez , nuevo agente del futbolista, prometió colocar al canterano en el extranjero este semestre.

, nuevo agente del futbolista, prometió colocar al canterano en el extranjero este semestre. Tigres mostró interés por fichar a Orquín tras la lesión de su lateral Marco Farfán.

