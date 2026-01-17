Esta semana se reveló como un rumor el supuesto interés de Tigres por Ralph Orquín, a principios del mercado de fichajes de este Clausura 2026, se mencionó que el lateral izquierdo del Club América saldría del Nido porque no quiso renovar su contrato con la escuadra azulcrema y que Toluca era uno de los interesados.

Publicidad

Publicidad

Dentro de la plantilla de André Jardine, Orquín no es la prioridad y para el estratega es mejor tener como titular a Cristian Borja, por lo que su opción B es precisamente Ralph. El tema aquí es que hay situaciones que podrían hacer que aún con la lesión de Marco Farfán en el conjunto de la UANL, no sea el elemento que llegue al equipo.

¿Por qué Ralph Orquín se aleja de Tigres?

La idea es que Guido Pizarro tenga un lateral izquierdo como sus opciones de fichaje, pero hay un par de situaciones por las cuales no sería el actual jugador de las Águilas. La primera tiene que ver con su contrato, ya que le quedan seis meses y aún cuando no quiso renovar con la plantilla, sería pieza fundamental en caso de que Borja sea llevado al Mundial 2026 con Colombia.

Dejarlo ir en estos momentos no sería la opción que buscan en Coapa, principalmente porque no tienen muchos reemplazos en esa zona del campo. La otra problemática es que ha sido uno de los jugadores que estuvo trabajando diferenciado, y es que probablemente tenga una carga muscular que le impida hacer esos exámenes médicos con Tigres.

Publicidad

Publicidad

En todo caso, si buscan a alguien en ese punto del campo tendrían que esperar a junio de este año a que se cumpla con su contrato, así podrían ya negociarlo directamente con él como jugador libre. Por el momento, no se ve que pueda salir del equipo azulcrema como se planteó al inicio del mercado, puesto que sabe que aún podría repuntar en estos meses.

ver también Richard Sánchez le hizo el feo a Tigres UANL y confirman su fichaje con otro equipo para el 2026

En síntesis