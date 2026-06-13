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Sarah Luebbert se casó y generó una polémica entre la afición del Club América Femenil

Este fin de semana, Sarah Luebbert aprovechó las vacaciones para casarse, aunque la afición no la perdonó.

Sarah Luebbert se casó pero causó polémica en la afición de América Femenil
© Agustin Cuevas/Getty ImagesSarah Luebbert se casó pero causó polémica en la afición de América Femenil

Este fin de semana, una de las jugadoras más queridas por la afición del Club América Femenil se casó. Sarah Luebbert quien ya se había comprometido meses atrás aprovechó las vacaciones para llevar a cabo esta celebración, pero los seguidores que se enteraron de la noticia pudieron notar algo que causó polémica.

Se casó Sarah Luebbert

En los pocos videos y fotografías que se pueden encontrar del evento se ven algunos de los invitados a la celebración, por lo que en redes sociales empezaron a darse cuenta que en ninguno aparecían jugadoras del equipo. Por lo que inmediatamente se empezaron a especular ideas, incluso hasta de una posible salida del equipo.

Y es que hay que recordar que este viernes también se llevó a cabo la boda de Sandra Paños, donde jugadoras como Karen Luna, Nancy Antonio, Scarlett Camberos, Jana Gutiérrez, entre otras, compartieron imágenes de la fiesta donde estuvieron acompañando a la arquera azulcrema, aún cuando ya se había anunciado la salida.

¿Paños por encima de Luebbert?

Algunos aficionados comentaban que las futbolistas prefirieron a Paños por encima de Luebbert, aunque cabe recalcar que hay dos cosas que no se saben del todo: en primera que en los demás videos se pueda confirmar que algunas jugadoras sí estuvieron presentes, tomando en cuenta que ella nació en Estados Unidos.

Seguramente la boda se llevó a cabo en otro país o menos accesible para algunas futbolistas, además es en pleno Mundial donde algunas jugadoras destinan sus vacaciones para vivirlo e incluso estar con sus familias, por lo que ante eso, no podría tomarse como cierto que hay un supuesto “vestidor roto” o alguna de las conspiraciones que se hicieron a respecto.

Ver también

Las opciones que tiene el Club América Femenil en la portería ante la salida de Sandra Paños para el Apertura 2026

En síntesis

  • La futbolista Sarah Luebbert celebró su boda este fin de semana durante las vacaciones.
  • Varias jugadoras del Club América asistieron a la boda de Sandra Paños el viernes.
  • Los seguidores especularon sobre la ausencia de compañeras en el evento de Luebbert.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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