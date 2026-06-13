Sarah Luebbert se casó pero causó polémica en la afición de América Femenil

Este fin de semana, una de las jugadoras más queridas por la afición del Club América Femenil se casó. Sarah Luebbert quien ya se había comprometido meses atrás aprovechó las vacaciones para llevar a cabo esta celebración, pero los seguidores que se enteraron de la noticia pudieron notar algo que causó polémica.

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Se casó Sarah Luebbert

En los pocos videos y fotografías que se pueden encontrar del evento se ven algunos de los invitados a la celebración, por lo que en redes sociales empezaron a darse cuenta que en ninguno aparecían jugadoras del equipo. Por lo que inmediatamente se empezaron a especular ideas, incluso hasta de una posible salida del equipo.

Se nos caso la güera consentida 🫶🏼🥹 pic.twitter.com/ebcLN74P3i — 𝙋𝙤𝙡𝙞 (𝙑𝙞𝙪𝙙𝙖 𝙙𝙚 𝙆𝙖𝙧𝙞𝙘𝙝) 🌺 (@Poli_xx_) June 14, 2026

Y es que hay que recordar que este viernes también se llevó a cabo la boda de Sandra Paños, donde jugadoras como Karen Luna, Nancy Antonio, Scarlett Camberos, Jana Gutiérrez, entre otras, compartieron imágenes de la fiesta donde estuvieron acompañando a la arquera azulcrema, aún cuando ya se había anunciado la salida.

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¿Paños por encima de Luebbert?

Algunos aficionados comentaban que las futbolistas prefirieron a Paños por encima de Luebbert, aunque cabe recalcar que hay dos cosas que no se saben del todo: en primera que en los demás videos se pueda confirmar que algunas jugadoras sí estuvieron presentes, tomando en cuenta que ella nació en Estados Unidos.

Seguramente la boda se llevó a cabo en otro país o menos accesible para algunas futbolistas, además es en pleno Mundial donde algunas jugadoras destinan sus vacaciones para vivirlo e incluso estar con sus familias, por lo que ante eso, no podría tomarse como cierto que hay un supuesto “vestidor roto” o alguna de las conspiraciones que se hicieron a respecto.

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En síntesis