Las opciones para reemplazar la salida de Sandra Paños en el América Femenil

Este martes el Club América Femenil dio a conocer la noticia oficial de la salida de Sandra Paños como portera del equipo. Fue justo después de haber conseguido el título en el Clausura 2026 cuando en su discurso, la arquera española dejó ver que era su última etapa en el Nido, pese a que Ángel Villacampa negaba que ya sabían su decisión.

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Posibles reemplazos de Sandra Paños

Ante ello, en días anteriores se han dado a conocer varios nombres de las porteras que podrían ocupar este lugar. En primera instancia está Misa Rodríguez, la guardameta que hace unos días se despidió del Real Madrid y que con la clasificación a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes, no era una opción lejana.

La segunda opción revelada era Jaidy Gutiérrez, la hermana de Jana, ya formó parte de la plantilla anteriormente y se ha dado a conocer su baja de Puebla, quien era su equipo actual. Por lo que después de su etapa en el futbol colegial en Estados Unidos, podría volver para cubrir el arco azulcrema en el próximo torneo.

Finalmente, la tercera opción que tienen es Celeste Espino, que se ha revelado que con la falta de minutos en Chivas podría llegar al máximo rival de las rojiblancas. Llama la atención, ya que la baja de nivel que ha tenido con la plantilla la ha llevado a la banca y tomando en cuenta la exigencia en el Nido pone a pensar que esté en el radar.

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En Coapa tendrían calidad en la portería

Ante la posibilidad de que alguna de ellas pueda llegar, la afición ha mostrado molestia ya que no se le da la confianza a Itzel Velasco, quien aunque en ocasiones ha fallado, tiene ya un ADN azulcrema. Mientras que también cuentan con Valentina Murrieta quien ya ha sobresalido con la Sub 19 y en Selección Mexicana.

En síntesis