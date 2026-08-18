El delantero que sonó en Coapa pidió un salario astronómico que no tardó en hacerse viral en las redes.

En un libro de pases de ‘mucho ruido y pocas nueces’, uno de los nombres que se vincularon al América fue el de Carlos Vinicius. Como la prioridad del club es encontrar un centrodelantero que compita con Henry Martin, distintos reportes hicieron sonar al ex Fulham. Con buen recorrido en Europa, parecía una opción más que interesante.

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Sin embargo, más que una alternativa formal que haya analizado el conjunto azulcrema, lo del brasileño se asemejó más a un juego mediático para re-cotizarlo. La directiva del América jamás se contactó directamente con sus pares para intentar hacerse de los servicios del atacante, ya que buscan un jugador con otro tipo de perfil.

En este sentido, y ante la información que trascendió esta noche, Carlos Vinicius habría usado a las ‘Águilas’ para buscar una sustencial mejora de contrato en Gremio, su actual club. El delantero de 31 años tiene vínculo vigente allí hasta este fin de año, y en su equipo quieren extendérselo, pero a un costo mucho más bajo que sus pretensiones.

Carlos Vinicius exige más de lo que está dando [Foto: Getty]

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Juan Pablo Méndez, periodista de Diario Olé y uno de los más confiables de los equipos de Porto Alegre (Inter y Gremio) adelantó las cifras que el goleador le pidió al club. En su reporte de hoy, aseguró que le exigió un salario millonario y el más alto de la plantilla a las autoridades del equipo del Brasileirao, más allá de sus posibilidades económicas.

Según reveló el corresponsal, su pedido incluye un sueldo anual de casi ¡6 millones de dólares! Carlos Vinicius habría demandado una paga de 2.5 millones de reales al mes, incluyendo salario base, cláusulas de productividad, partidos jugados y títulos. Contemplando todo el año, alcanzaría los 5.75 millones de dólares por temporada.

Para tomar dimensión de semejante astronómico reclamo, en la Liga MX no hay ningún jugador con tales ganancias, siendo uno de los lugares mejores pagos del continente. De ese modo, pese a los rumores, está claro que el América tampoco podría haber afrontado su fichaje, sumado al costo de traspaso desde Gremio. ¡Cosas que ocurren en todos los mercados!