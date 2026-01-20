Tiago Volpi tuvo la mala fortuna de decir adiós al Toluca justo a inicios del torneo donde los ‘Diablos Rojos’ terminaron cortando la sequía de años y años sin títulos. El brasileño se había marchado abruptamente por problemas familiares, y ese mismo semestre llegó la ansiada onceava por la que luchó pero no pudo alzar.

En aquel momento, el guardameta había tomado la decisión de volver a su país, y en ese deseo había cambiado el ‘Infierno’ por Gremio, un histórico en Brasil. Sin embargo, su paso por el tradicional equipo de Porto Alegre no terminaría siendo exitoso. Apenas 49 partidos llegó a disputar en este club, luego de los ¡108! que jugó en el Toluca.

Según informó en las últimas horas César Luis Merlo, Tiago Volpi rescindió su contrato en el ‘Gaúcho’ y puso fin a su etapa en la institución. Así, menos de un año fue el tiempo de su estadía en la ciudad, en su breve período en Gremio. Ahora, hará ¡1.132 kilómetros! para sumarse a su nuevo equipo, que estará más al norte de Brasil.

Tiago Volpi cambia de rumbo a sus 35 años [Foto: Getty]

Tras su experiencia en Porto Alegre, el arquero tendrá su próximo desafío en el grupo Red Bull, incorporándose a uno de los clubes que pertenecen al conglomerado. Si bien contaba con ofrecimientos del exterior, el hecho de continuar cerca de su familia y en su tierra pesa más para el experimentado portero.

El nuevo destino de Tiago Volpi será el Bragantino, equipo de Sao Paulo que disputará la Copa Sudamericana 2026. El golero defenderá esos colores por una temporada, y tendrá esa competencia y vidriera internacional. Lejos del Toluca, Volpi mantendrá su recuerdo por los Diablos Rojos y seguirá apoyando a sus ex compañeros desde Brasil.

El Bragantino será el octavo club de la carrera del cancerbero brasileño y la sexta en el futbol doméstico: Luverdense EC, EC San José, Figueirense, Sao Paulo, Gremio y Bragantino. En el exterior atajó en Querétaro y en el mencionado Toluca. A sus 35 años, Volpi mantiene el hambre competitivo y buscará conseguir la regularidad que no logró en otros lugares.

