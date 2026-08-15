El futuro de Brian Rodríguez es todavía una incógnita luego de las ofertas que llegaron y fueron rechazadas por el América, pese al deseo del jugador de emigrar al extranjero. En plena resolución de su continuidad, el futbolista salió a desmentir versiones que surgieron desde Coapa en los últimos días y lo ponían en una situación incómoda.

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Esta semana, después de uno de los entrenamientos del equipo, en la señal de Claro Sports habían reportado que había exigido mejoras salariales tras frustrarse su venta. En el informe en cuestión, se había mencionado que a raíz de las propuestas descartadas por el club azulcrema, el atacante charrúa había pedido un mejor contrato.

De esta manera, aquel trascendido periodóstico había llegado a oídos de Brian Rodríguez, que no tardó en defender su persona de la información que señaló irreal. El delantero se descargó en redes sociales y desmintió ese relato, dando por falsa la sentencia de que hubiese exigido al América un aumento en su sueldo recientemente.

“Están aburridos se ve! De algo hay que hablar o inventar siempre. Nefasto el periodismo de este país, no pueden ser más estúpidos. Lo que hacen por unos likes, qué triste es tu vida“, disparó Brian Rodríguez en un comentario en la cuenta de Instagram. El futbolista no ocultó su malestar por el reporte que salió desde fuentes cercanas a la institución.

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Aunque no confirmó definitivamente que se quedará en el club para este semestre, Brian Rodríguez sí pidió que no se filtren historias que generen pesadumbre en el club. Al mismo tiempo, su representante decidió no platicar más públicamente sobre el futuro del uruguayo, ya que sus últimas declaraciones también causaron caos.

Un rato más tarde de la publicación de Brian, usuarios respondieron a sus palabras iniciales y el futbolista volvió a proclamarse sobre lo sucedido. “Se supone que todos queremos el bien de nuestro club y los jugadores! Pero veo que esta gente no le importa mucho eso y sólo piensan en like y ensuciar a los demás”, escribió el extremo del América, dándole un cierre a su exposición pública.