¿Llega en el cierre de mercado? Tigres estaría negociando para fichar a un extranjero

Este viernes 12 de septiembre cierra el mercado en México y se espera que sea un día movido para algunos clubes que buscan concretar algún fichaje más. Uno de estos equipos es Tigres UANL, sobre todo porque le queda una plaza de extranjero a ocupar.

Si bien Guido Pizarro ha manifestado estar conforme con el plantel, el técnico y la directiva siempre coincidieron en que Tigres haría un fichaje más en caso de que aparezca un futbolista que sumara. En este sentido, parece que un nombre adecuado se hizo presente.

De acuerdo a lo informado por 365Scores, y también según lo revelado por el periodista brasileño Kaliel Dorneles, Tigres quiere cerrar el fichaje de Alexander Aravena, futbolista chileno que actualmente viste la playera de Gremio de Porto Alegre.

Según 365Scores, lo que propuso Tigres en el último día del mercado es un préstamo con opción de compra y además le pagaría todo el salario al jugador. Kaliel Dorneles comentó que Gremio aceptaría negociar a Alexander Aravena porque no sería muy considerado en el plantel.

Alexander Aravena podría ser el último fichaje de Tigres (Getty Images)

De todos modos, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, explicó en las últimas horas que no harán ningún fichaje en pánico y que es una opción dejar libre el cupo de No Formado en México: “Tenemos un gran plantel, está completo con grandes jugadores, creo que la competencia interna está, si no es alguien que en verdad no venga a dar un salto de calidad creemos que nos quedaremos así, mientras esté abierto, todo puede pasar“.

“La búsqueda es constante, pero no vamos a entrar en las compras de pánico. Se habla con jugadores y a lo mejor el momento adecuado para traer al jugador que estamos buscando no es ahorita sino en seis meses o un año, estamos buscando el perfil del jugador que queremos que pensamos que va a venir a ayudar y dar un salto de calidad”, agregó el directivo de Tigres sobre el cierre del mercado.

Los números de Alexander Aravena en Gremio

Alexander Aravena es un extremo o delantero chileno de 23 años. Guido Pizarro comentó que estaban buscando un jugador por la izquierda y precisamente el sudamericano podría aportar en esa posición. El atacante se formó en la Universidad Católica y llegó a Gremio en julio de 2024.

Alexander Aravena convirtió 6 goles y dio 3 asistencias en 44 partidos disputados con el club de Porto Alegre. Y debido a la llegada de Willian, el ex Chelsea y Corinthians, entre otros equipos, el chileno quedaría relegado y es por eso que Gremio aceptaría su salida.

