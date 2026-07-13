Un jugador que brilló con los Tiburones Azules en el certamen internacional de Norteamérica jugará en la Primera División de Brasil.

La Copa del Mundo 2026 sigue su cruso y apenas quedan disputar 4 partidos de los 104 que tiene la edición de este año. Solo cuatro equipos siguen en carrera y Francia, España, Inglaterra y Argentina buscarán sumar un trofeo más en sus vitrinas.

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Sin embargo, para otros equipos el torneo terminó hace algunas semanas y uno de ellos es Cabo Verde, que si bien quedó eliminado en 16avos de Final, fue una de las gratas sorpresas tras avanzar de instancia invicto en su edición debut y batallar hasta el final con la actual campeona del mundo.

Este papel del torneo le valió para que jugadores casi desconocidos para el mundo del futbol tomaran relevancia. Algunos clubes posaron los ojos en los futbolista de la nación africana y muchos de ellos dará el salto a equipo de relevancia, como es el caso de Jovane Cabral.

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Tras mostrarse en el torneo, el atacante será nuevo jugador de Gremio de Brasil, un tricampeón de la Copa Libertadores y ganador de la Copa Interncontinental. El delantero de 28 años llega libre tras su paso por Estrela Amadora de la Primera División de Portugal.

Cabe recordar que los Tiburones Azules debutaron con un heroico 0-0 ante España, luego un increíble 2-2 ante Uruguay y cerraron la Fase de Grupo con otra igualdad por 0-0 ante Arabia Saudita. En la siguiente instancia cayeron 3-2 ante Argentina en el tiempo extra.

El DT de Gremio confirmó el fichaje de Jovane Cabral

Tras el triunfo ante Cruzeiro en un amistoso disputado este domingo, Luis Castro, DT del Tricolor Gaucho, se refirió a la llegada del caboverdiano: “Es un jugador que estuvo en el Mundial, que juega tanto por la izquierda como por el centro y que se incorpora a un grupo profundamente comprometido con el trabajo y con su objetivo para la temporada. Creo que tiene la capacidad de encajar en nuestra plantilla“.

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En síntesis