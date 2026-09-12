¿A qué hora es la pelea de Ryan García vs. Conor Benn HOY?

Revisa tu guía para no perderte la presentación de dos figuras más que destacadas de la actualidad.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas del año. El sábado 12 de septiembre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Ryan García y Conor Benn con el título wélter CMB en juego. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo del boxeo.

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Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente habitual a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan púgiles de élite.

Horario para la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 15:00hs de CDMX, 18:00hs en Buenos Aires y 16:00hs en Bogotá. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 19:00hs de Ciudad de México.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

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En síntesis