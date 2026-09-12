Quién pelea HOY sábado 12 de septiembre de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para uno de los fines de semana más esperados del año. Este sábado 12 de septiembre el público podrá disfrutar de una cartelera plagada de estrellas que culminará con una contienda que pondrá cara a cara a dos de los grandes animadores del deporte en la actualidad.

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Los protagonistas más importantes del día serán Ryan García y Conor Benn. Entre los estadounidenses estará en juego el trono CMB del peso wélter, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

El inicio de la jornada está previsto para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs de Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 19:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante Paramount+ de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 12 de septiembre:

Abel González vs. Raúl Salomon | Peso supermedio

| Peso supermedio Oswaldo Molna vs. Darío Rubio | Peso ligero

| Peso ligero Mark Magsayo vs. Andrés Cortes | Peso ligero

| Peso ligero Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Akpejiori | Peso pesado

| Peso pesado Norair Mikaeljan vs. Jai Opetaia | Peso crucero

| Peso crucero Conor Benn vs. Ryan Garcia | Peso wélter

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En síntesis