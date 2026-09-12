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¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Atlas por la jornada 8 del Apertura 2026

En un duelo de entrenadores argentinos, se enfrentan dos grandes equipos con todas sus figuras.

Toluca y Atlas chocan en La Bombonera.
© Getty ImagesToluca y Atlas chocan en La Bombonera.

¡Traigan palomitas que hay partidazo! En el Estadio Nemesio Diez está todo listo para disfrutar de un espectáculo de primer nivel. Toluca y Atlas se medirán frente a frente ante un recinto repleto, en busca de prenderse en la parte alta de la tabla del Apertura 2026. En un juego que promete varios goles, las emociones saldrán a flor de piel.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este compromiso colocados en el 3° puesto del campeonato, con 13 puntos y un partido pendiente postergado todavía por disputar. Del otro lado, los ‘Zorros’ arriban a este difícil desafío situados en el 7° lugar de la tabla del torneo, con 13 unidades también pero estando ellos al día con el calendario.

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¿Juega Paulinho en Toluca vs. Atlas por el Apertura 2026?

Tal como era de esperarse, Paulinho iniciará el partido en el banco de suplentes del cuadro escarlata y sumará minutos ingresando en el segundo tiempo. El centrodelantero portugués ya está recuperado de la lesión pero fue tan extensa su inactividad que lo están llevando de a poco para evitar un problema reincidente.

Toluca y Atlas se reencuentran en el ‘Infierno’ [Foto: Getty]

Toluca y Atlas se reencuentran en el ‘Infierno’ [Foto: Getty]

La alineación confirmada de Toluca ante Atlas:

  • Ronaldo Beltrán.
  • Diego Barbosa.
  • Federico Pereira.
  • Bruno Méndez.
  • Jesús Gallardo.
  • Franco Romero.
  • Nicolás Castro.
  • Helinho.
  • Jesús Angulo.
  • Alexis Vega.
  • Federico Viñas.

DT: Antonio Mohamed.

La alineación confirmada de Atlas ante Toluca:

  • Camilo Vargas.
  • Jorge Sánchez.
  • Manuel Capasso.
  • Jorge Rodríguez.
  • Milton Valenzuela.
  • Gaddi Aguirre.
  • Paulo Ramírez.
  • Víctor Ríos.
  • Arturo González.
  • Luis Esteves.
  • Florian Monzón.

DT: Hernán Crespo.

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¿Cuándo y dónde ver Toluca vs. Atlas por el Apertura 2026?

El juego entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Zorros’ se disputará HOY sábado 12 de septiembre, a partir de las 17.00 hora CDMX, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro que tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez contará con la transmisión de las señales de TUDN y Canal 5 (televisión) y de la plataforma ViX Premium (streaming).

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Martín Zajic
Martín Zajic
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