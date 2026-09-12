¡Traigan palomitas que hay partidazo! En el Estadio Nemesio Diez está todo listo para disfrutar de un espectáculo de primer nivel. Toluca y Atlas se medirán frente a frente ante un recinto repleto, en busca de prenderse en la parte alta de la tabla del Apertura 2026. En un juego que promete varios goles, las emociones saldrán a flor de piel.

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Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este compromiso colocados en el 3° puesto del campeonato, con 13 puntos y un partido pendiente postergado todavía por disputar. Del otro lado, los ‘Zorros’ arriban a este difícil desafío situados en el 7° lugar de la tabla del torneo, con 13 unidades también pero estando ellos al día con el calendario.

¿Juega Paulinho en Toluca vs. Atlas por el Apertura 2026?

Tal como era de esperarse, Paulinho iniciará el partido en el banco de suplentes del cuadro escarlata y sumará minutos ingresando en el segundo tiempo. El centrodelantero portugués ya está recuperado de la lesión pero fue tan extensa su inactividad que lo están llevando de a poco para evitar un problema reincidente.

Toluca y Atlas se reencuentran en el ‘Infierno’ [Foto: Getty]

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La alineación confirmada de Toluca ante Atlas:

Ronaldo Beltrán.

Diego Barbosa.

Federico Pereira.

Bruno Méndez.

Jesús Gallardo.

Franco Romero.

Nicolás Castro.

Helinho.

Jesús Angulo.

Alexis Vega.

Federico Viñas.

DT: Antonio Mohamed.

La alineación confirmada de Atlas ante Toluca:

Camilo Vargas.

Jorge Sánchez.

Manuel Capasso.

Jorge Rodríguez.

Milton Valenzuela.

Gaddi Aguirre.

Paulo Ramírez.

Víctor Ríos.

Arturo González.

Luis Esteves.

Florian Monzón.

DT: Hernán Crespo.

¿Cuándo y dónde ver Toluca vs. Atlas por el Apertura 2026?

El juego entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Zorros’ se disputará HOY sábado 12 de septiembre, a partir de las 17.00 hora CDMX, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro que tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez contará con la transmisión de las señales de TUDN y Canal 5 (televisión) y de la plataforma ViX Premium (streaming).