Ryan García vs. Conor Benn: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

Repasa el momento en el que se espera que los estadounidenses aparezcan en escena.

El boxeo está listo para disfrutar de la pelea que buscará un nuevo representante “mexicano” en el fin de semana del día de la Independencia. Este sábado 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas se medirán Ryan García y Conor Benn en uno de los duelos más esperados del año.

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Con el título CMB del peso wélter en juego, los estadounidenses se medirán bajo la firma de la nueva promotora que irrumpió fuerte en el deporte: Zuffa Boxing. En ese sentido, los espectadores esperan un combate a la altura de las expectativas que han generado.

La cartelera tiene horario estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs de Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires. La velada será transmitida por Paramount+ de manera exclusiva para todo el mundo, aunque aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO EN VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de una jornada que promete ser histórica.

Cartelera completa de la pelea de Ryan García vs. Conor Benn

Abel González vs. Raúl Salomon | Peso supermedio

| Peso supermedio Oswaldo Molna vs. Darío Rubio | Peso ligero

| Peso ligero Mark Magsayo vs. Andrés Cortes | Peso ligero

| Peso ligero Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Akpejiori | Peso pesado

| Peso pesado Norair Mikaeljan vs. Jai Opetaia | Peso crucero

| Peso crucero Conor Benn vs. Ryan Garcia | Peso welter

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¿A qué hora empieza la cartelera de Ryan García vs. Conor Benn?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 02:30hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 05:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Ryan García vs. Conor Benn

México: 15:00hs

Colombia – Perú: 16:00hs

Chile – Estados Unidos: 17:00hs

Argentina: 18:00hs

España: 23:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Ryan García vs. Conor Benn?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante Paramount.

En síntesis

Ryan García peleará contra Conor Benn este sábado 12 de septiembre en Las Vegas.

peleará contra Conor Benn este sábado 12 de septiembre en Las Vegas. Ryan García defenderá el título CMB del peso wélter bajo la promotora Zuffa Boxing.

defenderá el título CMB del peso wélter bajo la promotora Zuffa Boxing. Paramount+ transmitirá en exclusiva la cartelera que iniciará a las 15:00hs de México.

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En síntesis