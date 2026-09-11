La tecnología lanzó su pronóstico de la campaña de los 'Diablos Rojos' para este certamen.

En la era contemporánea, Toluca se ha consolidado como el equipo más exitoso y el proyecto mejor trabajado del futbol mexicano de los últimos tiempos. La competitividad hasta la instancias finales y los títulos conseguidos estos dos años le han devuelto el respeto de todo el país. Ahora, el desafío será no conformarse e ir por más gloria.

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Mientras que el año pasado pudo ganar los dos torneos locales que jugó, en el año corriente pudo levantar los trofeos internacionales que disputó. Sin embargo, les quedó la daga de la eliminación en la última Liga MX donde llegaron diezmados a la serie con Tuzos. Ya sin un calendario tan apretado, ahora buscarán volver a dar pelea.

Actualmente, luego del título logrado en la Leagues Cup, los ‘Diablos Rojos’ ya están en el podio del Apertura 2026, estacionados en un lugar privilegiado en la tabla del campeonato. A diferencia del semestre pasado, esta vez la doble competencia no les ha pasado factura y llegan a la mitad del torneo muy bien ubicados en la tabla.

Toluca tiene un plantel con hambre de gloria [Foto: Getty]

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En este contexto, la Inteligencia Artificial realizó su predicción de la campaña que hará el Toluca en este Apertura 2026, estudiando más de veinte variables del cuadro escarlata. La tecnología estudió a fondo al equipo de Antonio Mohamed, a su plantilla y a sus competidores directos por la corona, y llegó a una conclusión terminante.

En base al modelo construido por la IA, el elenco choricero volverá a ser campeón del futbol mexicano en este segundo semestre del año, luego de pasar por todas las etapas. El informe de la supercomputadora señala que Toluca clasificará a la Liguilla y allí volverá a tener una performance digna del mejor equipo que dio el ‘Turco’.

El cálculo de la Inteligencia Artificial especula que Toluca le ganará la final al Cruz Azul, luego de dejar en el camino al León en los cuartos de final y al América en las semifinales. Además, los Diablos Rojos no quedarían superlíderes al finalizar la fase regular del Apertura 2026 sino en la tercera posición, aunque eso no les impediría coronarse luego.