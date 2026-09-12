¿Cuánto dinero ganó Ryan García por vencer a Conor Benn en Las Vegas?

La pelea más importante de la jornada en el boxeo internacional fue protagonizada por Ryan García y Conor Benn. La megacartelera que paralizó al ambiente del pugilismo terminó dejando al peleador estadounidense con una ganancia millonaria de dinero tras salir victorioso del enfrentamiento.

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Los millones que recaudó Ryan García vs. Conor Benn

Por su triunfo ante el británico Benn, García se quedó con una suma cercana a los 15 millones de dólares. Aunque no existe una cifra pública exacta revelada por los organizadores sobre la bolsa final que percibió King, la estimación se respalda en sus acuerdos previos y el enorme impacto comercial que genera cada una de sus presentaciones estelares.

Vale destacar que este monto elevado se reparte entre lo que se acuerda previamente entre las promotoras involucradas en la realización de la pelea y el propio boxeador, las ganancias por la venta de entradas, los auspicios y los cuantiosos ingresos por PPV, gracias a todos aquellos que abonan una membresía para disfrutar del show a través de sus pantallas.

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De esta manera, García continúa con su carrera en ascenso en cuanto al nivel económico y mediático. Su camino se ha destacado por consolidarse en la cima del negocio del boxeo y las ganancias millonarias que está obteniendo respaldan la confianza que tiene la industria sobre su enorme poder de convocatoria.

En síntesis