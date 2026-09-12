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Sigue la pelea de Ryan García vs. Conor Benn HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

No te pierdas de ningún detalle de una de las veladas más esperadas del año.

Bienvenidos a la velada de Ryan García vs. Conor Benn

A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá la presencia destacada de uno de los mejores libra por libra del presente. Aquí no te perderás de nada.

Ryan García y Conor Benn prometen brillar en Las Vegas.
© XRyan García y Conor Benn prometen brillar en Las Vegas.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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