Sigue la pelea de Ryan García vs. Conor Benn HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

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Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.