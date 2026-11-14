¿A qué hora es y dónde ver la pelea de Westcol vs. Blessd en Stream Fighters 5?

Entérate de las novedades más importantes de la pelea más esperada del evento de celebridades.

La quinta edición de Stream Fighters promete revolucionar el espectáculo digital con un cruce tan llamativo como inesperado entre Westcol y Blessd. A diferencia del boxeo tradicional entre creadores de contenido, ninguno de los dos protagonistas subirá al ring para intercambiar golpes de manera directa.

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En su lugar, cada figura estará representada por un robot humanoide que disputará un combate especial dentro de la cartelera. Esta propuesta tecnológica representa una novedad absoluta respecto a las entregas anteriores y despierta enorme curiosidad sobre la dinámica del enfrentamiento y el rol que cumplirán ambos artistas durante el show.

Horario para la pelea de Westcol vs. Blessd en Stream Fighters 5

El evento contará además con otras nueve peleas protagonizadas por diversas celebridades e influenciadores de la región. El combate estelar de robots está previsto para las 22:00 horas del Centro de México, 23:00 horas de Colombia y 01:00 horas del domingo en Argentina.

Toda la velada podrá seguirse en vivo y de forma completamente gratuita a través del canal oficial de Westcol en la plataforma Kick, donde se emitirá la transmisión íntegra del espectáculo para todo el mundo.

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En síntesis