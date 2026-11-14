Quién pelea HOY sábado 14 de noviembre de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

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Está todo listo para disfrutar de una de las carteleras más esperadas del año. Este sábado 14 de noviembre se llevará a cabo el UFC 334, evento que tendrá dos peleas por títulos y múltiples estrellas de primer nivel que intentarán dar el show que espera el público.

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En la contienda más importante del día se medirán Ciryl Gane y Josh Hokit. La leyenda australiana pondrá en juego el cinturón del peso pluma ante el invicto ruso que buscará conseguir el trono por primera vez en su carrera. Pero esto no es todo para los amantes de las artes marciales mixtas…

Unos minutos antes, aparecerán en escena Amanda Nunes y Kayla Harrison. La estadounidense estará presente en el duelo estelar de la jornada, en el cual expondrá su cinturón del peso gallo ante la brasileña que desea recuperar la gloria en una contienda de alto voltaje en la que no existe una clara favorita.

Las peleas más destacadas del sábado 14 de noviembre en UFC:

Samuel Sanches vs. Evan Elder | Peso ligero

– Horario: 16:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso ligero – Horario: 16:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Juan Diaz vs. Alatengheili | Peso gallo

– Horario: a continuación de Samuel Sanches vs. Evan Elder

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso gallo – Horario: a continuación de Samuel Sanches vs. Evan Elder – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Bia Mesquita vs. Macy Chiasson | Peso gallo femenino

– Horario: a continuación de Juan Diaz vs. Alatengheili

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso gallo femenino – Horario: a continuación de Juan Diaz vs. Alatengheili – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Melquizael Costa vs. Jared Gordon | Peso ligero

– Horario: a continuación de Bia Mesquita vs. Macy Chiasson

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso ligero – Horario: a continuación de Bia Mesquita vs. Macy Chiasson – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Cesar Almeida vs. Donte Johnson | Peso pactado

– Horario: a continuación de Melquizael Costa vs. Jared Gordon

– Transmisión: Paramount+

| Peso pactado – Horario: a continuación de Melquizael Costa vs. Jared Gordon – Transmisión: Paramount+ Terrance McKinney vs. Jim Miller | Peso ligero

– Horario: a continuación de Cesar Almeida vs. Donte Johnson

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Cesar Almeida vs. Donte Johnson – Transmisión: Paramount+ Chris Duncan vs. Drew Dober | Peso ligero

– Horario: a continuación de Terrance McKinney vs. Jim Miller

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Terrance McKinney vs. Jim Miller – Transmisión: Paramount+ Charles Radtke vs. Stephen Thompson | Peso welter

– Horario: a continuación de Chris Duncan vs. Drew Dober

– Transmisión: Paramount+

| Peso welter – Horario: a continuación de Chris Duncan vs. Drew Dober – Transmisión: Paramount+ Luis Gurule vs. Bilal Hasan | Peso mosca

– Horario: a continuación de Charles Radtke vs. Stephen Thompson

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Charles Radtke vs. Stephen Thompson – Transmisión: Paramount+ Kevin Holland vs. Uroš Medić | Peso welter

– Horario: a continuación de Luis Gurule vs. Bilal Hasan

– Transmisión: Paramount+

| Peso welter – Horario: a continuación de Luis Gurule vs. Bilal Hasan – Transmisión: Paramount+ Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho | Peso medio

– Horario: a continuación de Kevin Holland vs. Uroš Medić

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Kevin Holland vs. Uroš Medić – Transmisión: Paramount+ Amanda Nunes vs. Kayla Harrison | Peso gallo femenino

– Horario: a continuación de Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo femenino – Horario: a continuación de Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho – Transmisión: Paramount+ Josh Hokit vs. Ciryl Gane | Peso pesado

– Horario: a continuación de Amanda Nunes vs. Kayla Harrison

– Transmisión: Paramount+

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En síntesis