Cristiano Ronaldo aprovecha su retiro de Portugal para iniciar la producción de su primera serie de televisión

Ya consumado su retiro de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo anunció el inicio de su incursión en el mundo audiovisual de la pantalla chica.

La Fecha FIFA de noviembre de 2026 no será una ventana común y corriente en el calendario internacional. Esta pausa en el balompié de clubes representará la primera convocatoria formal desde que tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi confirmaron de forma oficial su retiro definitivo de las selecciones de Portugal y Argentina, respectivamente.

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En lo que respecta a la selección de Portugal, la escuadra comandada por Jorge Jesús asumirá la encomienda de refrendar su condición de favorita en la fase decisiva de la UEFA Nations League. Del otro lado de la moneda, Cristiano, despojado ya de la exigencia competitiva con la “Selecao das Quinas“, ha comenzado a enfocar su energía en desafíos ajenos a los rectángulos verdes.

Aprovechando los días libres tras consumar su adiós internacional y con el parón del Al-Nassr hasta el viernes 20 de noviembre en la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo dio un paso trascendental en su faceta empresarial al irrumpir de lleno como productor dentro de la industria cinematográfica y televisiva.

A través de su perfil oficial de Instagram, el astro portugués compartió la primicia sobre el inicio formal de las grabaciones de su primer proyecto para la pantalla chica: “¡Emocionantes noticias! La producción de mi primer programa de televisión, Day 1s, acaba de comenzar. ¡Pronto más novedades!,” compartió la leyenda portuguesa en sus redes sociales.

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¿De qué se trata ‘Day 1s’?

En su incursión en el ecosistema audiovisual de entretenimiento, Cristiano Ronaldo consolidó una sociedad estratégica con el célebre director de cine británico Matthew Vaughn. Ambos unieron fuerzas para fundar la casa productora UR•Marv Studios en abril de 2025, trazando así el desembarco del atacante luso en el financiamiento y dirección de proyectos para la pantalla grande y el streaming.

El proyecto insignia que encabeza la productora lleva por título Day 1s, proyectada como la primera serie de ficción televisiva respaldada por la estrella lusitana. Sin embargo, la propuesta se distanciará por completo del formato autobiográfico tradicional sobre Cristiano, buscando ofrecer una óptica alternativa y cruda sobre las entrañas del futbol moderno.

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Con el reconocido actor Damian Lewis en el papel protagónico dando vida a Stanley Dalton, el argumento profundizará en las vivencias de un influyente y despiadado agente de futbolistas en el Reino Unido, en una trama cargada de intriga política y económica ambientada en los negocios oscuros de la élite británica. Trascendió además que la entrega contará con participaciones especiales de Thierry Henry, el rapero británico Dave e incluso un cameo del propio Cristiano Ronaldo, en una producción que apunta a estrenarse tentativamente en julio de 2027.

En síntesis