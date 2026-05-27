Canelo Álvarez lamenta no tener una revancha con Terence Crawford: “Aprendí la lección”

El tapatío se quedó con ganas de compartir nuevamente el cuadrilátero con uno de los rivales más duros que tuvo.

Una de las peleas más complicadas que tuvo Canelo Álvarez a lo largo de su carrera fue la que vivió con Terence Crawford en septiembre del año pasado. En dicha oportunidad, perdió de forma categórica y se quedó sin sus cinturones del peso supermediano, además de no tener la posibilidad de una revancha, ya que Bud se retiró luego del combate. Saúl se lamenta no haber podido compartir nuevamente el cuadrilátero con el estadounidense y reflexionó en las razones que lo llevan a pensar esto.

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Canelo conversó en exclusiva con Ring Magazine en medio de la promoción de la pelea que tendrá el próximo 12 de septiembre ante Christian Mbilli por el título CMB de los supermedianos, y afirmó que se quedó con ganas de una revancha con Crawford. Para el tapatío, esta es la contienda que el público merece, por el nivel de élite de ambos y porque asegura que ofrecería una versión mucho mejor que la que entregó en 2025.

Canelo desea una revancha con Terence Crawford

“Es triste, porque creo que la gente se merece la revancha. Pero ya saben, estas cosas pasan y voy a seguir adelante con mi carrera. Aprendí mucho. Aprendí la lección y esta vez me tomé el tiempo para cuidar mi cuerpo, mis lesiones y todo lo demás”, comenzó diciendo Canelo.

Canelo Álvarez expresó su malestar por no vivir una segunda pelea con Crawford. (GETTY IMAGES)

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Por otro lado, Saúl analizó su futuro y dio por sentado que no tiene intenciones de regresar a los semipesados, salvo por una excepción. El único capaz de convencerlo de volver a presentarse en las 175 libras es Dmitry Bivol, para tener una revancha de una pelea que perdió en 2022, aunque también estaría dispuesto a esperar un descenso del ruso en la báscula y que alcance las 168 libras.

“El punto es quedarme en las 168 libras porque para mí esa es mi división. Realmente no es mi categoría natural. Soy demasiado bajo para esa división, pero me siento bien. Y sí, si subo a 175 libras sería para pelear con Bivol o quizás que él baje”, reveló Álvarez.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez lamentó no poder tener una revancha contra Terence Crawford , quien se retiró tras arrebatarle los títulos supermedianos en septiembre de 2025.

lamentó no poder tener una revancha contra , quien se retiró tras arrebatarle los títulos supermedianos en septiembre de 2025. El boxeador mexicano afirmó que se encuentra enfocado en su próximo combate del 12 de septiembre ante Christian Mbilli por el cinturón supermediano del CMB .

por el cinturón supermediano del . Canelo descartó regresar a la categoría de las 175 libras (semipesados), a menos que sea para concretar una revancha contra el ruso Dmitry Bivol.