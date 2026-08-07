Impacto en el boxeo: Canelo Álvarez le puso fecha a su retiro

El tapatío no quiere dejar una mala imagen en sus últimos años de carrera, por lo que ya tiene todo planeado.

Canelo Álvarez quiere seguir haciendo historia en el boxeo profesional, pero dejó en claro que su retiro se encuentra cada vez más cerca tras una prolífica carrera en la élite. El campeón mundial en cuatro divisiones había señalado en repetidas ocasiones que colgaría los guantes a los 37 años. Sin embargo, en entrevistas recientes reconoció que contempla realizar tres o cuatro peleas más impulsado por el interés de Turki Al-Alshikh en mantenerlo activo.

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El pugilista tapatío abordó abiertamente el desenlace de su trayectoria profesional durante una entrevista con CBS. “No me queda mucho”, afirmó de manera contundente Canelo Álvarez sobre su permanencia en el cuadrilátero, para luego agregar sobre sus planes a futuro: “Tengo otras cosas que quiero lograr fuera del boxeo”.

Canelo Álvarez atraviesa el final de su carrera

El ex campeón indiscutido de las 168 libras precisó los indicadores clave que determinarán el punto final de su andar arriba del ring. “Mi cuerpo me va a decir cuándo retirarme. Cuando esté en el gimnasio, si recibo muchos golpes y mi cuerpo ya no responde de la misma manera, entonces lo sabré. No voy a pelear si entreno de esa forma”, aseguró. Además, remarcó la importancia de las concentraciones: “Durante el campamento de entrenamiento puedes verlo y sentirlo todo. Sientes cómo responde tu cuerpo, o si ya no responde”.

Luego profundizó sobre su presente táctico: “Ahora la ciencia ha cambiado y me estoy adaptando a ella. Es una forma más inteligente de entrenar. Antes corríamos muchísimo y, en algún momento, el cuerpo termina cansándose. Pero ahora me estoy adaptando a los métodos modernos”.

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Canelo Álvarez busca volver a ser campeón del mundo. (GETTY IMAGES)

Mientras evalúa los plazos de su retiro, el mexicano continúa enfocado en su regreso al ring tras más de un año sin actividad oficial desde su caída ante Terence Crawford en Las Vegas. Su próximo desafío será el 31 de octubre en Arabia Saudita, donde chocará contra Christian Mbilli, monarca supermediano del CMB. La contienda, reprogramada desde septiembre por cuestiones familiares, representará una nueva oportunidad para que el astro tapatío conquiste otro título mundial.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez contempla realizar tres o cuatro peleas más antes de su retiro profesional.

contempla realizar tres o cuatro peleas más antes de su retiro profesional. El pugilista Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el 31 de octubre en Arabia Saudita.

enfrentará a Christian Mbilli el 31 de octubre en Arabia Saudita. El boxeador mexicano disputará el título mundial súper medio del CMB ante el francés Christian Mbilli.