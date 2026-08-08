El NU Stadium de Florida será el anfitrión de un verdadero partidazo de este sábado 8 de agosto, cuando se vean las caras el Inter Miami y los Rayados de Monterrey. Estadounidenses y mexicanos protagonizarán el plato fuerte del día en esta Leagues Cup 2026, en un nuevo desafío para ambos poderosos en el certamen continental.

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Luego de una presentación muy positiva también ante su público, el objetivo de Inter Miami esta tarde será poner un pie y medio en los cuartos de final del torneo. Las ‘Garzas’ se enfrentarán ante uno de los equipos más ricos de México, que cuenta con estrellas de primer nivel que pueden marcar la diferencia dentro de la cancha.

En pos de lograr ese triunfo tranquilizador que los acerque a la siguiente ronda, Inter Miami no podrá contar con su goleador: Luis Suárez. Como si la baja de Lionel Messi no fuese suficiente, el artillero uruguayo no estará disponible para este encuentro ante Rayados de Monterrey. Pierde a sus dos principales armas ofensivas.

Inter Miami no puede usar a Luis Suárez [foto: Getty]

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Desafortunadamente para las ‘Garzas’, el delantero charrúa arrastra una suspensión desde la edición pasada de la Leagues Cup, que por reglamento debe cumplir en esta. El atacante fue expulsado en la final del torneo anterior de esta competición, y ese castigo le cabe para esta temporada 2026 y le impide estar hoy.

Luis Suárez fue el señalado públicamente luego de los incidentes que tuvieron lugar en aquella definición del título con Seattle Sounders, donde Inter Miami cayó goleado. El ‘9’ escupió a un efectivo de seguridad del club rival, fue filmado y después de un exhausto análisis de la situación, se le impuso una penalidad ejemplar.

De este modo, el ‘killer’ de Inter Miami se perderá el partido de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026 ante Rayados de Monterrey por su sanción de ¡6 juegos! afuera de las canchas. La medida contra el futbolista fue contundente de parte de la organización, y le hará estar ausente en prácticamente toda esta edición de la competencia.