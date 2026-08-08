Quién pelea HOY sábado 8 de agosto de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

El boxeo sigue buscando campeones. Con las distintas organizaciones que regulan al deporte, las estrellas nacientes buscan su lugar para adueñarse del algún cinturón y este sábado 8 de agosto no será la excepción, con una contienda entre dos figuras que quieren dar un golpe en la mesa para consolidar su nombre en el pugilismo.

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Los protagonistas más importantes del fin de semana serán Etinosa Oliha vs. Aaron McKenna. El italiano y el irlandés se medirán con el título FIB del peso mediano en juego. Al final del día, las 160 libras tendrán un nuevo rey de la Federación Internacional de Boxeo.

El inicio de la jornada está previsto para las 10:00hs del Centro de México, 11:00hs de Bogotá y 13:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 15:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante Paramount+ de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 8 de agosto:

Mark Beuke vs. Connor Coyle | Peso mediano

| Peso mediano Owen O’Neill vs. Stevie McKenna | Peso wélter

| Peso wélter Ibrahim Mercan vs. Paddy O’Connor | Peso superligero

| Peso superligero A. Kasparian vs. Joe Ward | Peso semipesado

| Peso semipesado Brad Axe vs. Sam Hickey | Peso supermediano

| Peso supermediano Tyler Denny vs. Callum Walsh | Peso superwélter

| Peso superwélter Etinosa Oliha vs. Aaron McKenna | Peso mediano

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En síntesis