Entérate cómo están en este momento los puestos de clasificación a la siguiente fase de la competencia.

¡Se acerca la definición! Este sábado 8 de agosto se reanudó la actividad en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026, con cinco partidos de alto vuelo en la programación. Los equipos lo están dando todo para llegar a la última jornada con posibilidades de clasificación y cada resultado resulta decisivo de cara al futuro en el torneo.

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Luego de unos últimos días de predominio de la MLS, este sábado resurgieron los clubes de la Liga MX, con tanteadores favorables que los re-posicionaron en la tabla. Los triunfos de Rayados y León como visitantes envalentonaron a todos, y allanan el camino a una pelea que será para el infarto por los cuatro cupos en disputa.

Los resultados del sábado en la Leagues Cup 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los partidos que se llevaron a cabo este sábado en el torneo entre Liga MX y MLS:

Orlando City 1-2 Club León, en el Inter.co Stadium.

Goles: Pasalic (O), Guevara y Arcila (L).

Inter Miami 1-2 Rayados, en el NU Stadium.

Goles: De Paul (I), Cuypers y Rossi (R).

FC Dallas 1-0 Chivas, en el PayPal Park.

Goles: Farrington (D).

Real Salt Lake 4-0 Atlante, en el America First Field.

Goles: Solans, Booth, Engel y Ruiz (R).

LAFC 1-0 Toluca, en el BMO Stadium.

Goles: Segura (L).

León dio el batacazo de la jornada [Foto: La Fiera]

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¿Quiénes están clasificando a cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

En la zona de los equipos mexicanos, FC Juárez, León, Tigres y Toluca ocupan las primeras cuatro posiciones de la tabla, todos con sus dos encuentros disputados. En el caso de ‘Bravos’ y ‘La Fiera’ poseen los 6 puntos, mientras que los ‘Universitarios’ tienen 4 puntos hasta aquí y los ‘Diablos Rojos’ poseen 3 unidades.

En la zona de los equipos estadounidenses, Charlotte FC, Cincinnati, Columbus Crew y Dallas integran hoy las plazas de clasificación, todos con calendario al día. Lo curioso en este caso es que estos cuatro clubes acumulan puntaje perfecto, con 6 unidades de 6 posibles, tras haber ganado todo lo que jugaron.

La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el sábado: