Jermell Charlo, campeón indiscutible de las 154 libras, reconoce que su comportamiento profesional durante años no fue el adecuado y asegura estar arrepentido de ser un boxeador irritante, a la hora de ser rival.

Con 33 años de edad, admitió que sus emociones a menudo sobresalen y se colocan por encima de lo que puede controlar, hasta el punto de complicarse su propio reconocimiento cuando observa sus actuaciones por medio de videos, con comportamientos algo desacertadas.

“Iba por el boxeo queriendo golpear a cualquiera y a cualquier cosa, me metía en problemas e iba atrapando casos. Mi entrenador Derrick James siempre intenta decirme cómo manejarme y parece un tonto”, comentó Charlo en Million Dollaz Worth of Game.

“Después de tantos años, me encontré con videos, como una vez que estuve en Nueva York hace cinco u ocho años, hablando de Adrien Broner y Gervonta Davis, y ya estamos relajados. Pero ese video nuevamente apareció. ¿Cómo volvió a aparecer ese viejo vídeo? No es quien soy ahora, y debo asegurarme de moverme de manera precisa”, sostuvo Charlo.

Durante su gira de prensa de cara a su pelea con la superestrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, el próximo 30 de septiembre por el título indiscutible de las 168 libras del tapatío, Charlo se abstuvo de emitir mayores comentarios.

"No tengo nada loco qué decir. Canelo hizo lo que debió hacer y eso lo respeto. Hay peleadores que hablan mal y te faltan el respeto, pero yo ya no tengo tiempo para eso. No tenemos que venderlo cuando es genial, son dos grandes peleadores y no estoy aquí para ser estúpido”, expresó Charlo.

Ya terminé de tratar de ser estúpido. Mi familia me miró tratando de ser grandioso y con mi entrenador sobre mi cuello. Así que no tengo tiempo para hacer todo eso. Por qué tengo que volverme loco hablando de este negro y de su familia y su gente y todo eso”, puntualizó.