América comienza una nueva ilusión este viernes cuando le toque enfrentar a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente por la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo de André Jardine busca tener revancha luego de la dura eliminación en manos de Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.

En este mercado de pases, Las Águilas han contratado tres refuerzos hasta el momento: Rodrigo Dourado, que llegó desde Atlético San Luis; Aaron Mejía, que dejó Xolos, y el regreso de Fernando Tapia tras su paso por Tigres.

Mientras tanto, el entrenador brasileño habló en conferencia de prensa y confirmó que Igor Lichnosvky no será registrado para el torneo: “Hay que reconocer todo el trabajo que hizo Igor Lichnovsky, fue muy importante en los primeros títulos. Pero hoy era muy importante sacar un central y traer un contención más”.

Esto significa que su cupo de extranjero será ocupado por Dourado y que el chileno cumplió su ciclo en la institución en la que logró ser tricampeón, pero en la que no seguirá a partir de esta temporada por el mal nivel que mostró en la temporada anterior.

Jardine reveló que irán por otro fichaje

“Nos falta un movimiento importante, pero dentro del club estamos conscientes que nos falta un refuerzo”, reveló el DT que, lejos de dar nombres, confirmó que buscarán un nombre clave para el Clausura en el que quieren ser nuevamente protagonistas.

Jardine habló de Álvaro Fidalgo

“Está consciente de que, para lograr cualquier otro objetivo en su cabeza, sea Selección, jugar en Europa u otra cosa, tiene que estar bien en este club, acercarse a su mejor versión. Las sensaciones con el son las mejores posibles. Veremos una mejor versión cerca de su mejor versión en Tijuana”, expresó.

