A finales de diciembre, Anthony Joshua fue víctima de un fatal accidente automovilístico en Nigeria que terminó con la vida de dos ocupantes del vehículo. Dos amigos del británico perdieron la vida en el siniestro vial y este jueves el británico dedicó unas emotivas palabras en las que despidió a sus seres queridos a través de redes sociales.

Mediante su cuenta de X, Joshua expresó todo el cariño que sentía por Sina Ghami y Kevin Ayodele, los fallecidos del accidente en África. Anthony eligió refugiarse en Dios para intentar sobrellevar la situación lo mejor posible, pidiendo clemencia por las familias de las víctimas.

Anthony Joshua despidió a sus amigos fallecidos en Nigeria

“Gracias por todo el amor y el cariño que les han demostrado a mis hermanos. Ni siquiera me había dado cuenta de lo especiales que son. Simplemente caminaré con ellos y les contaré chistes, sin saber que Dios me mantuvo en presencia de grandes hombres. Es totalmente difícil para mí, pero sé que es aún más difícil para sus padres. Tengo una mente fuerte y creo que Dios conoce sus corazones. Que Dios tenga misericordia de mis hermanos“, escribió Joshua en X.

La imagen con la que Anthony Joshua despidió a sus seres queridos. (X)

En una de las tantas paradojas que tiene la vida, Joshua salvó su vida de milagro. Según relato el abogado del conductor de la camioneta en la que se trasladaban, Anthony se encontraba en el asiento delantero de la camioneta, pero le pidieron que pase atrás porque no dejaba ver el espejo.

Finalmente, se confirmó que la camioneta impactó contra un camión que se encontraba detenido. Entre las causas que podrían haber generado la tragedia, se encuentra el posible exceso de velocidad, y esa es la razón por la que el conductor está siendo investigado por la Justicia, a la espera de conocer si cargará con alguna culpa por lo sucedido.

