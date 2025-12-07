¿Cuánto dinero Isaac Pitbull Cruz por su pelea vs. Lamont Roach?

La presentación de Isaac Cruz este sábado 6 de diciembre ante Lamont Roach tenía mucha expectativa detrás. El mexicano se enfrentó al estadounidense en Texas en un gran combate que finalmente terminó dejando como resultado un polémico empate mayoritario. El de Ciudad de México retuvo su título interino CMB del peso ligero y eso es lo más importante para él, luego de meses de preparación, pero también se llevó una ganancia económica que le permitió cerrar una jornada igualmente positiva.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto dinero ganó el Pitbull Cruz vs. Lamont Roach?

Si bien no se ha revelado la suma exacta que obtuvo Cruz, se pudo saber, el monto total asciende a cerca de los 1.5 millones de dólares. Este tipo de bolsas son las que mayormente gana Isaac en sus presentaciones y en esta ocasión la historia no fue distinta, más teniendo en cuenta el tipo de combate que le tocó protagonizar.

Tweet placeholder

Esto se reparte entre lo acordado previamente, la venta de entradas y los PPV, que hacen alusión a aquellos usuarios que pagan por ver el evento a través de sus pantallas. Competir en una plaza como Texas representa un prestigio y un lujo que obtienen unos pocos, por lo que estar presente en dicho escenario significa que los números aumentan en todo sentido.

Publicidad

Publicidad

ver también Pelea del año entre Isaac Pitbull Cruz y Lamont Roach termina con polémico empate

El Pitbull expresó post pelea que está listo para enfrentar a quien sea, por lo que sin dudas deseará verse las caras con los mejores, algo que inevitablemente hará que el premio económico crezca de manera significativa. En esa lista de posibles presentaciones entra una revancha con Roach que parece inevitable por lo igualada que fue esta contienda.

En síntesis