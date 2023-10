Danny García tiene en su curriculum a todos los boxeadores que le hubiese gustado enfrentar, aunque las posibilidades no hubiesen estado a su favor.

García aceptó en marzo de 2012 un choque contra Erik Morales, ex campeón multidivisional del Salón de la Fama, pese a que era un poco más lento, mayor y no tan peligroso, pero García, que con poco más de 20 años, no reparó en renunciar a algunos años de experiencia.

En ese momento, García ganó y a partir de ese momento, se ha enfrentado a grandes de la actualidad como Keith Thurman y Amir Khan, además de bloquear a Errol Spence Jr. No las ganó todas, pero García se siente orgulloso de haber peleado con quienes eran considerados los mejores en cada momento.

En la actualidad, García rememora esos encuentros, así como el momento en que Lucas Matthyse le rompió el micrófono, también recordó conectar un gancho de izquierda a Amira Khan en el momento preciso.

Pese a escudriñar los recuerdos de sus peleas pasadas, García también piensa en lo que pudo ser y hay algunos peleadores a los que quiso enfrentarse, entre ellos resalta los nombres de Manny Pacquiao o Floyd Mayweather.

“Tal vez Pacquiao o Floyd. Fueron grandes de todos los tiempos. Siempre quieres poner a prueba tus habilidades contra luchadores como ese”, comentó García cuando se le preguntó si desearía pelear contra alguno de su época en particular.

Por un momento, García casi hace realidad su sueño. En 2019, fue considerado una opción real para Manny Pacquiao, pero el ex campeón de ocho divisiones optó por enfrentarse a Keith Thurman, ganando por decisión dividida.

Sin embargo, García no siente rencor, no se enfoca en el pasado, aunque pese a seguir adelante, no quiere decir que esos pensamientos pasen por su mente, un enfrentamiento con Pacquiao, a quien le tiene respeto.

García cree que si le hubiesen dado la llamada a él y no a Thurman, tenía todas las herramientas para darle un infierno a Pacquiao.

“Sabía que él luchaba con gente de mi estilo. Longitud, contraataque, buen timing. Por eso me encantó tanto la pelea”, sostuvo García.