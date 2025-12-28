El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Si bien la temporada comenzará en marzo con el Gran Premio de Australia, a partir de enero los pilotos ya comenzarán a rodar en pista en el marco de los test de pretemporada. Sin embargo, previo a su retorno, Sergio ya avisó que Cadillac será lo último antes de su retiro.

Publicidad

Publicidad

En una entrevista con el medio Autorace, el oriundo de Guadalajara manifestó: “Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte. Quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso”.

Checo Pérez en su presentación oficial en Cadillac (GETTY IMAGES)

Además, se mostró contento por el lugar que tiene en la escudería: “Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas“.

Publicidad

Publicidad

“Para mí es un poco irrelevante dónde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Uno de los objetivos es tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el inicio”, finalizó Checo sobre los objetivos de Cadillac.

¿Checo se retira después de la temporada 2026?

No necesariamente. El hecho de que Checo Pérez haya dicho que no correrá más en la F1 luego de Cadillac no significa que abandonará luego de su primer año con la escudería americana. De hecho, el tapatío firmó por dos temporadas, pero él mismo aseguró que lo ve como un proyecto a largo plazo y su prioridad es el éxito del equipo, no el tiempo del contrato.

ver también La jugada maestra de Aston Martin para intentar fichar a Max Verstappen en 2027

En síntesis

Checo Pérez aseguró a Autorace que Cadillac será su último proyecto en F1 .

aseguró a que será su último proyecto en . El mexicano firmó contrato por dos temporadas con la escudería americana.

con la escudería americana. La competencia inicia en marzo con el Gran Premio de Australia.

Publicidad