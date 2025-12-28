Los Ángeles Lakers están atravesando su peor momento en lo que va de la temporada, luego de encadenar tres derrotas consecutivas que expusieron falencias tanto en lo colectivo como en lo individual. El equipo angelino perdió solidez defensiva, claridad ofensiva y empieza a generar dudas en un tramo clave del calendario.

Publicidad

Publicidad

Más allá de los resultados, lo que más preocupa puertas adentro es la falta de funcionamiento y la irregularidad mostrada por varias de sus principales figuras. Los Lakers no lograron imponer condiciones en los últimos encuentros y dejaron una imagen distante de la que se esperaba a esta altura del curso.

Luka Doncic, en el centro de las críticas por su forma de jugar

En medio de este contexto adverso, uno de los jugadores apuntados ha sido Luka Doncic, el esloveno que es una de las grandes figuras del equipo angelino. En las últimas semanas, el base ha recibido diversas críticas relacionadas con su impacto dentro del juego colectivo y su influencia cuando no tiene el balón en sus manos.

Luka Doncic en Lakers (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Las dificultades recientes de Los Ángeles también reabrieron el debate, y fue allí donde apareció una voz autorizada. Sam Mitchell, exentrenador de la NBA, fue muy crítico con el estilo de juego de Doncic y dejó una declaración que rápidamente generó repercusión.

“Luka Doncic no sabe jugar al baloncesto sin el balón. No corta, no se mueve, no hace bloqueos. Es genial con el balón, pero no hace nada para mejorar a sus compañeros cuando no lo tiene”, afirmó Mitchell, apuntando directamente a una de las principales discusiones sobre el rol del esloveno dentro del equipo.

ver también Redick no se apiadó ni de Lebron James ni de Luka Doncic y criticó al equipo tras la derrota de Lakers en Navidad

JJ Redick apuntó contra LeBron James

“Desde que recuperamos a Bron, no hemos estado tan organizados ofensivamente; hay demasiadas posesiones aleatorias. Se trata de tres cosas: claridad defensiva, claridad de rol y organización ofensiva”, expresó el entrenador de Lakers.

Publicidad

Publicidad

En síntesis