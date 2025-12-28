Es tendencia:
Exentrenador de la NBA apunta contra Luka Doncic: “No sabe jugar al baloncesto sin el balón”

El esloveno recibió duras críticas en las últimas horas en medio del mal presente que está pasando su equipo en la NBA.

Por Ramiro Canessa

Las fuertes críticas contra Luka Doncic.
© Getty ImagesLas fuertes críticas contra Luka Doncic.

Los Ángeles Lakers están atravesando su peor momento en lo que va de la temporada, luego de encadenar tres derrotas consecutivas que expusieron falencias tanto en lo colectivo como en lo individual. El equipo angelino perdió solidez defensiva, claridad ofensiva y empieza a generar dudas en un tramo clave del calendario.

Más allá de los resultados, lo que más preocupa puertas adentro es la falta de funcionamiento y la irregularidad mostrada por varias de sus principales figuras. Los Lakers no lograron imponer condiciones en los últimos encuentros y dejaron una imagen distante de la que se esperaba a esta altura del curso.

Luka Doncic, en el centro de las críticas por su forma de jugar

En medio de este contexto adverso, uno de los jugadores apuntados ha sido Luka Doncic, el esloveno que es una de las grandes figuras del equipo angelino. En las últimas semanas, el base ha recibido diversas críticas relacionadas con su impacto dentro del juego colectivo y su influencia cuando no tiene el balón en sus manos.

Luka Doncic en Lakers (Getty Images)

Las dificultades recientes de Los Ángeles también reabrieron el debate, y fue allí donde apareció una voz autorizada. Sam Mitchell, exentrenador de la NBA, fue muy crítico con el estilo de juego de Doncic y dejó una declaración que rápidamente generó repercusión.

Luka Doncic no sabe jugar al baloncesto sin el balón. No corta, no se mueve, no hace bloqueos. Es genial con el balón, pero no hace nada para mejorar a sus compañeros cuando no lo tiene”, afirmó Mitchell, apuntando directamente a una de las principales discusiones sobre el rol del esloveno dentro del equipo.

JJ Redick apuntó contra LeBron James

“Desde que recuperamos a Bron, no hemos estado tan organizados ofensivamente; hay demasiadas posesiones aleatorias. Se trata de tres cosas: claridad defensiva, claridad de rol y organización ofensiva, expresó el entrenador de Lakers.

En síntesis

  • Sam Mitchell criticó a Luka Dončić por no saber jugar sin el balón.
  • Los Lakers encadenaron tres derrotas consecutivas evidenciando fallas defensivas y falta de funcionamiento.
  • Luka Dončić es señalado por no realizar cortes ni bloqueos para mejorar a sus compañeros.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
