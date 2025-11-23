Isaac Cruz atraviesa una etapa clave de su carrera, en la que su nombre aparece cada vez con más frecuencia en las conversaciones sobre el futuro del boxeo mexicano. En medio de ese escenario, el capitalino se mantiene firme y sin distracciones, justo cuando se prepara para volver al ring en diciembre. Pitbull, lejos de sentirse presionado por las expectativas, ha dejado claro que este momento lo impulsa más que nunca.

Publicidad

Publicidad

El próximo 6 de diciembre, el Pitbull realizará su tercera pelea del año, defendiendo el título interino superligero del CMB ante Lamont Roach. Un duelo que no solo pondrá a prueba su momento boxístico, sino también la madurez con la que ha asumido el creciente foco mediático. “No, de ninguna manera. Yo lo veo como una motivación. Ahorita estamos motivados en ganarle, cueste lo que cueste, a Lamont Roach”, comentó Cruz.

Pitbull Cruz quiere ser el heredero de Canelo Álvarez

Por otro lado, cuando le preguntaron si sentía lo necesario para ser el rostro del boxeo mexicano una vez que se retire Canelo Álvarez, expresó: “Sabemos lo que conlleva esa gran responsabilidad que tiene ahorita Canelo, de ser el ícono referente de la cara del boxeo mexicano. Y bueno, yo me siento completamente con capacidades físicas y mentales para hacerle frente a eso”.

Lamont Roach será el próximo rival de Pitbull Cruz. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Aun así, el Pitbull recalca que ese tipo de rótulos no dependen de él, sino de su rendimiento y del juicio del público. Por eso, insiste en que su prioridad no es la etiqueta, sino la actuación: “Ahora yo solamente me enfoco en dar mi trabajo y que mi trabajo arriba del ring hable por mí. Ya depende de la gente si nos da el mérito de ser los nuevos referentes y la cara del boxeo mexicano”.

La defensa ante Roach será un buen termómetro para medir no solo su evolución técnica, sino también su capacidad de sostener la narrativa que lo rodea. Si Cruz mantiene el impulso mostrado este año y cierra fuerte la temporada, el debate sobre el heredero natural del trono del boxeo mexicano seguirá apuntando inevitablemente hacia él.

ver también David Benavidez definió su futuro y confirmó su próxima pelea: ¿Ante Canelo Álvarez?

En síntesis

Isaac “Pitbull” Cruz defenderá su título superligero interino del CMB .

defenderá su título interino del . El combate de Cruz será el 6 de diciembre contra Lamont Roach .

contra . Cruz ve la comparación con Saúl “Canelo” Álvarez como una motivación.

Publicidad