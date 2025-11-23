Es tendencia:
Isaac Cruz reveló que quiere ser el heredero de Canelo Álvarez: “Me siento capacitado”

Pitbull Cruz no dudó al reflexionar sobre lo que desea para su futuro y sueña en grande.

Por Lucas Lescano

Isaac Pitbull Cruz quiere llevar su nombre a lo más alto del boxeo.
Isaac Pitbull Cruz quiere llevar su nombre a lo más alto del boxeo.

Isaac Cruz atraviesa una etapa clave de su carrera, en la que su nombre aparece cada vez con más frecuencia en las conversaciones sobre el futuro del boxeo mexicano. En medio de ese escenario, el capitalino se mantiene firme y sin distracciones, justo cuando se prepara para volver al ring en diciembre. Pitbull, lejos de sentirse presionado por las expectativas, ha dejado claro que este momento lo impulsa más que nunca.

El próximo 6 de diciembre, el Pitbull realizará su tercera pelea del año, defendiendo el título interino superligero del CMB ante Lamont Roach. Un duelo que no solo pondrá a prueba su momento boxístico, sino también la madurez con la que ha asumido el creciente foco mediático. “No, de ninguna manera. Yo lo veo como una motivación. Ahorita estamos motivados en ganarle, cueste lo que cueste, a Lamont Roach”, comentó Cruz.

Pitbull Cruz quiere ser el heredero de Canelo Álvarez

Por otro lado, cuando le preguntaron si sentía lo necesario para ser el rostro del boxeo mexicano una vez que se retire Canelo Álvarez, expresó: “Sabemos lo que conlleva esa gran responsabilidad que tiene ahorita Canelo, de ser el ícono referente de la cara del boxeo mexicano. Y bueno, yo me siento completamente con capacidades físicas y mentales para hacerle frente a eso”.

Lamont Roach brilló ante Gervonta Davis y se llevó una millonada.

Lamont Roach será el próximo rival de Pitbull Cruz. (GETTY IMAGES)

Aun así, el Pitbull recalca que ese tipo de rótulos no dependen de él, sino de su rendimiento y del juicio del público. Por eso, insiste en que su prioridad no es la etiqueta, sino la actuación: “Ahora yo solamente me enfoco en dar mi trabajo y que mi trabajo arriba del ring hable por mí. Ya depende de la gente si nos da el mérito de ser los nuevos referentes y la cara del boxeo mexicano”.

La defensa ante Roach será un buen termómetro para medir no solo su evolución técnica, sino también su capacidad de sostener la narrativa que lo rodea. Si Cruz mantiene el impulso mostrado este año y cierra fuerte la temporada, el debate sobre el heredero natural del trono del boxeo mexicano seguirá apuntando inevitablemente hacia él.

David Benavidez definió su futuro y confirmó su próxima pelea: ¿Ante Canelo Álvarez?

ver también

David Benavidez definió su futuro y confirmó su próxima pelea: ¿Ante Canelo Álvarez?

En síntesis

  • Isaac “Pitbull” Cruz defenderá su título superligero interino del CMB.
  • El combate de Cruz será el 6 de diciembre contra Lamont Roach.
  • Cruz ve la comparación con Saúl “Canelo” Álvarez como una motivación.
