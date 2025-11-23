David Benavidez cerró un fin de semana decisivo para su carrera tras noquear a Anthony Yarde este sábado en Riad y dejar claro que su ambición no tiene techo. En ese mismo contexto, lanzó una frase que tomó por sorpresa a todos. El norteamericano reveló quién será su próximo rival y sorprendió a todos los que esperaban que fuera Canelo Álvarez, Dmitry Bivol o Artur Beterbiev. Con ese guiño inicial, Benavidez abrió la puerta a un anuncio que pocos imaginaban.

Publicidad

Publicidad

Ya en su entrevista dentro del ring, el Monstruo Mexicano confirmó la noticia central: su siguiente pelea será contra Gilberto Zurdo Ramírez. “Tengo noticias para ustedes: el 2 de mayo enfrentaré al Zurdo Ramírez. Voy a subir al peso crucero por sus títulos, estoy emocionado”, expresó Benavidez tras vencer a Yarde.

La idea de un choque entre Benavidez y Ramírez llevaba meses circulando, pero hasta ahora no había pasado de un rumor. La confirmación del tapatío dinamita el panorama del fin de semana del 2 de mayo, donde esta guerra mexicana apunta a convertirse en el combate estelar en territorio estadounidense.

Gilberto el Zurdo Ramírez será el próximo rival de David Benavidez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Golden Boy Promotions no tardó en sumarse a la ola, publicando un arte promocional con ambos peleadores y dejando claro que el acuerdo está muy cerca de concretarse. La pelea no solo promete espectáculo: implica una nueva incursión de Benavidez en una categoría donde podría consolidarse como un campeón de múltiples divisiones.

Mientras tanto, cualquier plan de unificación en semipesado frente a Dmitry Bivol quedará suspendido. Pero de concretarse la cita del 2 de mayo, Benavidez tendría la oportunidad de reposicionarse como una figura dominante en un segundo peso, en un choque que ya se perfila como uno de los más esperados del 2026.

En síntesis

David Benavidez enfrentará a Gilberto “Zurdo” Ramírez el 2 de mayo .

enfrentará a el . Benavidez subirá a la categoría de peso crucero (200 libras) por los títulos de la AMB y la OMB .

(200 libras) por los títulos de la . David Benavidez dejó de perseguir a Canelo Álvarez, Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

Publicidad