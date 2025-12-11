La pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach dejó opiniones divididas en el público, pero para Juan Manuel Márquez el desenlace no resultó escandaloso. El histórico excampeón vio una versión más completa del mexicano y también un planteamiento inteligente del estadounidense, lo que a su juicio explicó por qué la noche terminó sin un ganador oficial. En su lectura, más allá de las emociones y las protestas, el empate respondió a la naturaleza de una contienda pareja desde lo técnico y desde lo competitivo.

El combate del 6 de diciembre en San Antonio generó debate inmediato. Tanto Cruz como Roach aseguraron haber ganado y mostraron su desacuerdo con el fallo. Sin embargo, Márquez optó por analizar lo ocurrido round a round, valorando las virtudes y las carencias que cada uno exhibió. Para él, la combinación de estilos produjo un cruce que difícilmente podía resolverse sin matices, y que terminó dejando buen sabor a quienes apreciaron la pelea más allá del resultado.

Juan Manuel Márquez disfrutó la pelea de Cruz vs. Roach

“Creo que fue una pelea muy entretenida, una pelea competitiva por parte de ambos peleadores. Muchos jueces valoran al que propone y conecta más golpes, pero también están quienes califican la calidad y la potencia. La técnica de Lamont Roach y la agresividad del Pitbull Cruz nos dieron una gran pelea y estoy de acuerdo: fue un empate con buen sabor de boca”, señaló Márquez en BLCK MNKY TV.

Isaac Pitbull Cruz fue respaldado por Juan Manuel Márquez. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Los dos merecían no perder, dieron una buena pelea. Me gustó más el Pitbull Cruz porque lanzó más golpes rectos, era lo que le hacía falta, tirar más jab, tirar más jab con derecha”.

“Creo que si hubiera cerrado con uppers o seguido con esas combinaciones habría marcado más diferencia. Los golpes rectos son muy buenos para tomar distancia y ahora lo hizo bastante bien, pero dejó de hacerlo en algunos rounds y ahí Roach contragolpeó muy bien, moviéndose y aprovechando cuando Cruz buscaba volados”, agregó.

“El empate nos deja con un buen sabor de boca, los dos nos regalaron una gran pelea. El estilo de Lamont Roach, el estilo del Pitbull Cruz… yo creo que se merece una revancha”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de un nuevo capítulo entre ambos.

