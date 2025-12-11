Una de las figuras más importantes del boxeo, Errol Spence Jr., estuvo presente en el Frost Bank Center de San Antonio para presenciar la batalla entre Pitbull Cruz y Lamont Roach. Y aunque la pelea dejó sensaciones divididas, para Spence el veredicto era claro: el mexicano debía haberse llevado la victoria. Su análisis, directo y cargado de elogios hacia la actitud de Cruz, terminó convirtiéndose en el eje principal de la noche.

Publicidad

Publicidad

Para Spence, el ganador fue Pitbull

“Fue una buena pelea”, declaró Spence ante los medios. Y además agregó: “Cruz hizo honor a su apodo de Pitbull, avanzando y lanzando muchos golpes. Lamont intentaba mantener la concentración. La verdad es que la tuve bastante reñida, pero creo que Cruz se llevó la victoria por la mínima”. Su lectura dejó en evidencia no solo el respeto que le tiene a Cruz, sino también su convicción de que el mexicano hizo lo suficiente para imponerse.

El campeón también dejó abierta la puerta para una segunda parte. Considera que el combate fue tan parejo y atractivo que una revancha permitiría despejar cualquier duda: “Ojalá tengan otra pelea y vuelvan a pelear. Fue una buena pelea”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Del otro lado, Pitbull Cruz no tardó en responder y coincidió en que una revancha sería la mejor manera de cerrar cualquier discusión. Lejos de evitar el reto, lo aceptó de inmediato y con la determinación que lo caracteriza. “¿Quiere revancha la gente? Hagámosla, yo no soy Davis. Estoy listo para la revancha, estoy feliz con mi desempeño y, bueno, callamos una vez más bocas”, expresó Isaac.

Isaac Cruz quedó conforme con lo mostrado, convencido de que su presión y volumen de golpes hicieron la diferencia. Roach, por su parte, logró momentos de lucidez y disciplina táctica, pero para figuras como Spence el empuje del mexicano pesó más a la hora de definir quién dominó la contienda.

ver también La verdad sobre la pelea entre Mike Tyson vs. Floyd Mayweather: ¿Fecha y lugar confirmados?

Ahora, con ambos peleadores dispuestos a verse nuevamente, la expectativa empieza a crecer. Si la primera entrega dejó dudas y debate, una segunda parte podría convertirse en uno de los duelos más intensos del próximo calendario. Y si depende de Cruz, no habrá que esperar demasiado para saberlo: está listo, decidido y con el aval de una voz tan respetada como la de Errol Spence Jr.

Publicidad

Publicidad

En síntesis