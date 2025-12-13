Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Promérica

Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Liberia por la semifinal del Apertura 2025: TV y streaming online

Descubre cómo seguir la transmisión de un duelo decisivo en la máxima categoría del futbol de Costa Rica.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Alajuelense vs. Liberia, por la Liga Promérica 2025.
Alajuelense vs. Liberia, por la Liga Promérica 2025.

Todos los caminos los han conducido hasta este momento: Alajuelense y Municipal Liberia definirán esta noche el boleto a la serie por el título. En ‘La Catedral del Fútbol’, se verán las caras en el marco del juego de vuelta de semifinales del Apertura 2025 de la Liga Promérica. A continuación, entérate cómo y dónde ver el juego.

Publicidad

¿Cómo quedó la ida de semifinales entre Alajuelense y Liberia?

En el primer enfrentamiento de la serie, los ‘Manudos’ y los ‘Coyotes’ igualaron 1-1 en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño. Fernando Lesme abrió la cuenta para Liberia en el primer tiempo, mientras que Alejandro Bran marcó el empate en la última jugada del partido. Así, quedó la semifinal abierta para definir al clasificado en la revancha.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Liberia por la vuelta de semifinales?

El segundo cruce de la serie entre ‘Liguistas’ y ‘Pamperos’ se disputará HOY sábado 13 de diciembre, con sede en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Barrio El Llano. El encuentro, por la vuelta de semifinales del Apertura de la Liga Promérica, dará su puntapié inicial a partir de las 20.00 horas del Centro de México.

Alajuelense buscará hacerse fuerte en casa y ser finalista [Foto: Getty]

Alajuelense buscará hacerse fuerte en casa y ser finalista [Foto: Getty]

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Liberia por la vuelta de semifinales?

El compromiso que determinará el primer finalista del Apertura 2025 se podrá sintonizar en suelo mexicano a través de la pantalla de FUTV. Será la única señal que transmitirá el partido de revancha en el país. Los aficionados rojinegros y aurinegros que viven en México podrán seguirlo gratuitamente por esta vía.

Lista la Concachampions 2026: cruces confirmados, fechas y cuadro definido tras el sorteo

ver también

Lista la Concachampions 2026: cruces confirmados, fechas y cuadro definido tras el sorteo

¿Contra quién juega el ganador de Alajuelense vs. Liberia en la final?

El vencedor de esta llave entre Manudos y Coyotes clasificará a la gran final, donde enfrentará al vencedor de Cartaginés – Deportivo Saprissa. En el cruce de ida, Saprissa se impuso como visitante por 2-1, y es favorito a quedarse con el otro boleto a la final. La serie decisiva por el título se disputará el 23 y el 27 de diciembre, a partidos de ida y vuelta.

Piojo Herrera envía fuerte mensaje contra Costa Rica: “Me juzgaron como un criminal”

ver también

Piojo Herrera envía fuerte mensaje contra Costa Rica: “Me juzgaron como un criminal”

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Promesa americanista es rechazada por Chivas por "inverosímil" razón
América

Promesa americanista es rechazada por Chivas por "inverosímil" razón

Destituyen a David Patiño como técnico del Herediano de Costa Rica
Mexicanos en el extranjero

Destituyen a David Patiño como técnico del Herediano de Costa Rica

Liguilla del Apertura 2025: las mejores combinadas para la vuelta de la final de la Liga MX
Apuestas

Liguilla del Apertura 2025: las mejores combinadas para la vuelta de la final de la Liga MX

La decisión de mercado que tomó la directiva de Pumas tras cerrar a Juninho
Pumas de la UNAM

La decisión de mercado que tomó la directiva de Pumas tras cerrar a Juninho

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo