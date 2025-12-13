Todos los caminos los han conducido hasta este momento: Alajuelense y Municipal Liberia definirán esta noche el boleto a la serie por el título. En ‘La Catedral del Fútbol’, se verán las caras en el marco del juego de vuelta de semifinales del Apertura 2025 de la Liga Promérica. A continuación, entérate cómo y dónde ver el juego.

¿Cómo quedó la ida de semifinales entre Alajuelense y Liberia?

En el primer enfrentamiento de la serie, los ‘Manudos’ y los ‘Coyotes’ igualaron 1-1 en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño. Fernando Lesme abrió la cuenta para Liberia en el primer tiempo, mientras que Alejandro Bran marcó el empate en la última jugada del partido. Así, quedó la semifinal abierta para definir al clasificado en la revancha.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Liberia por la vuelta de semifinales?

El segundo cruce de la serie entre ‘Liguistas’ y ‘Pamperos’ se disputará HOY sábado 13 de diciembre, con sede en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Barrio El Llano. El encuentro, por la vuelta de semifinales del Apertura de la Liga Promérica, dará su puntapié inicial a partir de las 20.00 horas del Centro de México.

Alajuelense buscará hacerse fuerte en casa y ser finalista [Foto: Getty]

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Liberia por la vuelta de semifinales?

El compromiso que determinará el primer finalista del Apertura 2025 se podrá sintonizar en suelo mexicano a través de la pantalla de FUTV. Será la única señal que transmitirá el partido de revancha en el país. Los aficionados rojinegros y aurinegros que viven en México podrán seguirlo gratuitamente por esta vía.

¿Contra quién juega el ganador de Alajuelense vs. Liberia en la final?

El vencedor de esta llave entre Manudos y Coyotes clasificará a la gran final, donde enfrentará al vencedor de Cartaginés – Deportivo Saprissa. En el cruce de ida, Saprissa se impuso como visitante por 2-1, y es favorito a quedarse con el otro boleto a la final. La serie decisiva por el título se disputará el 23 y el 27 de diciembre, a partidos de ida y vuelta.