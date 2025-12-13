América quiere empezar el 2026 de otra manera y volver a ser ese equipo que supo competir al máximo en el futbol mexicano, el mismo que lo llevó a conseguir el histórico tricampeonato. El balance del 2025 fue negativo y en Coapa entienden que es momento de hacer ajustes profundos para recuperar protagonismo y pelear nuevamente por títulos.

Los dirigidos por André Jardine no estuvieron a la altura de las circunstancias en los momentos decisivos y eso encendió las alarmas en la directiva. Por ese motivo, el club ya trabaja en un mercado de pases ambicioso que le permita competir de igual a igual ante los equipos que hoy dominan la Liga MX.

En medio de los rumores que se instalaron en los últimos días, apareció con fuerza el nombre de Obed Vargas. El mediocampista pertenece al Seattle Sounders de la MLS y es uno de los jóvenes que forma parte del presente y futuro de la Selección Mexicana, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para Las Águilas.

Obed Vargas futbolista de Seattle Sounders (Getty Images)

De acuerdo a lo que informó el periodista Víctor Díaz en ESPN, la directiva del América ya inició contactos con el entorno del futbolista para conocer su situación contractual y sus intenciones de cara a la próxima temporada. El interés es concreto y forma parte del plan de reforzar el mediocampo con talento joven.

Además, a pocos meses del Mundial 2026, Obed Vargas tendría la intención de salir de la liga estadounidense. El objetivo del jugador sería competir en un entorno más exigente que le permita llegar en mejor nivel a la Copa del Mundo, algo que América puede ofrecerle tanto por competencia como por exposición.

El valor de mercado de Obed Vargas

Según Transfermarkt, Obed Vargas tiene un valor de mercado estimado en 8 millones de euros, cifra que refleja su proyección y su crecimiento en los últimos años. En América saben que no sería una negociación sencilla, pero consideran que el perfil del mediocampista encaja con lo que buscan para iniciar un nuevo ciclo en 2026.