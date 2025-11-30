El sorprendente pronóstico de Julio César Chávez Jr. para la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua

Julio César Chávez Jr., aún en plena reconstrucción de su carrera tras un periodo complicado dentro y fuera del ring, volvió a llamar la atención con un comentario que pocos esperaban. El excampeón aprovechó sus redes sociales para opinar sobre la pelea del 19 de diciembre entre Jake Paul y Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami, justo unos meses después de haber enfrentado al propio Paul.

Chávez Jr. eligió a Paul sobre Joshua

Sin embargo, lo sorprendente fue el pronóstico que ofreció: Chávez Jr. se inclinó abiertamente por la victoria del youtuber convertido en boxeador. “Jake por UD (decisión unánime)”, escribió en Instagram, un veredicto que desconcertó a gran parte de los aficionados tomando en cuenta que Joshua es un excampeón unificado de peso pesado y que Paul apenas suma unas cuantas peleas profesionales.

El respaldo del mexicano no surgió de la nada. Chávez Jr. fue el último rival de Jake Paul, a quien enfrentó el pasado 28 de junio en Anaheim en un combate pactado a 10 asaltos en peso crucero. Paul se impuso por decisión unánime tras controlar la mayor parte del duelo, mientras que Chávez Jr., pese a su mayor recorrido profesional, reaccionó demasiado tarde y nunca logró cambiar la inercia del pleito.

Jake Paul derrotó a Julio Cesar Chávez Jr. a finales de junio. (GETTY IMAGES)

Esa derrota dejó secuelas: críticas, abucheos y una ola de cuestionamientos sobre su preparación, además de problemas legales en Estados Unidos durante los meses posteriores. Aun así, el mexicano continúa adelante. Ya confirmó que regresará en enero de 2026 en San Luis Potosí para enfrentar a un rival sudamericano, decidido a relanzar su carrera en un momento en el que cada paso debe ser calculado.

Más allá de su pronóstico, el pulso mediático que acompaña cada movimiento de Jake Paul continúa creciendo, y su pelea ante Joshua promete ser uno de los eventos más observados del cierre del año. Para Chávez Jr., este duelo entre un campeón consolidado y celebridad reconocida tiene un claro ganador, dejando un final que sorprendería a más de uno.

