Liga MX

La IA predijo cómo saldrá la vuelta de Toluca vs. Tigres por la final del Apertura 2025

En la previa de la revancha, la tecnología vaticinó el resultado y quién será el nuevo campeón de la Liga MX.

Por Martín Zajic

Toluca recibe a Tigres en un 'Infierno' desbordado.
© Getty ImagesToluca recibe a Tigres en un 'Infierno' desbordado.

El Estadio Nemesio Diez será el encargado de poner la fiesta para la revancha de la gran final del Apertura 2025. Con la presencia de más de treinta mil espectadores, se pondrá en juego el título entre Toluca y Tigres UANL, que cerrarán la serie decisiva. Auriazules y escarlatas disputan los últimos noventa minutos del torneo.

En la antesala del cotejo que le pondrá el broche al campeonato, la Inteligencia Artificial lanzó su predicción de la revancha. Simuló el segundo partido de la serie con resultado y goleadores, anticipó quién será el ganador del encuentro, y por lo tanto, cuál será el campeón. Y si todo se da de este modo, será un domingo emocionante.

De acuerdo al modelo de la IA, Toluca vencería por 2-1 en tiempo regular, con goles de Paulinho y Robert Morales. Por su parte, para Tigres descontaría el histórico André Pierre-Gignac. De este modo, la final del Apertura tendría que irse a la prórroga, para disputar otros treinta minutos en busca de desempatar la serie y definir un ganador.

Toluca y Tigres se reencuentran en el Nemesio Diez [Foto: Getty]

En el alargue del partido de vuelta, Marcel Ruiz convertiría el gol de la victoria en el ‘Infierno’. Según la simulación de la tecnología, el encuentro no tendría que desembocar en una tanda de penales, ya que se definiría en el desarrollo. De este modo, los ‘Diablos Rojos’ serían los campeones luego de ganarle por 3-1 a Tigres y dejar atrás el 0-1 de la ida.

Desglosando la cronología de la Inteligencia Artificial, Toluca se pondría en ventaja a los 28′ por un gol de cabeza de Paulinho. Luego, en el complemento, Robert Morales aprovecharía un rebote de Guzmán a los 67′ para ampliar el marcador a su favor. En la agonía del juego, André-Pierre Gignac descontaría a los 81′ de penal para llevar el partido a tiempo extra. Por último, Marcel Ruiz marcaría de contraataque a los 113′ la anotación del título.

Martín Zajic
